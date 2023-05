El Certamen Ibérico de Piano de la Diputación de Badajoz presenta su segunda edición

El Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' organiza y gestiona la segunda edición del Certamen Ibérico de Piano, bajo el patrocinio de la Diputación de Badajoz, y que se celebrará entre los días 16 y 17 de junio en el salón de actos del propio centro abierto a pianistas españoles y portugueses hasta 32 años.



En concreto, el plazo de inscripción se inició este pasado lunes, 8 de mayo, y todos los interesados pueden consultar la información relativa al certamen en la página web del conservatorio, donde también se pueden encontrar las bases de la convocatoria y los modelos de inscripción. Del mismo modo, las redes sociales del 'Bonifacio Gil' se harán eco de todas las noticias que genere el certamen.



Además, esta iniciativa nace con el objetivo de contribuir a promocionar a jóvenes intérpretes que buscan abrirse camino en un mercado "altamente competitivo", en el que precisan darse a conocer y buscar una salida profesional vinculada a sus carreras musicales.



Así pues, este evento será una oportunidad para fomentar la convivencia y hermanamiento entre grandes pianistas de la península y, "seguramente, contribuirá a enriquecer musicalmente a toda la comunidad de alumnos, profesores y melómanos, así como a todas las personas e instituciones participantes", indican los organizadores.



Por tanto, para inscribirse en el certamen no se establece ninguna cuota y pueden participar pianistas de nacionalidad española y portuguesa hasta 32 años. Constará de tres fases, la primera de preselección que se realizará a partir de un vídeo con una duración máxima de 15 minutos con un repertorio libre, y que no será presencial para facilitar la participación y hacerla más inclusiva.



La segunda fase, o semifinal, será presencial, en la que los 16 aspirantes seleccionados podrán interpretar un repertorio de 30 minutos. Por último, la final se desarrollará el día 19 de junio y concurrirán un máximo de seis aspirantes interpretando un repertorio de 45 minutos de duración.



El jurado estará integrado por reconocidas personalidades del ámbito pianístico como Ana Guijarro y Iván Martín; y lo conforman también profesores del propio conservatorio como Susana Sánchez, Ángel Sanzo y Lucjan Luc, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



El primer premio de este certamen, además del diploma acreditativo y de los 2.600 euros destinados a este reconocimiento, contará con la oportunidad de ofrecer un concierto remunerado organizado por el conservatorio. El segundo premio está dotado de 1.300 euros y diploma, el tercer premio de 600 euros y diploma; y los finalistas que no hayan obtenido ningún premio recibirán 100 euros y la acreditación de su pase a la final.



Y es que este certamen, tal y como destacan desde el 'Bonifacio Gil', "se nutre del profundo deseo de hacer de la ciudad de Badajoz una gran celebración del piano y de la música", contribuyendo de este modo a realzar la presencia de la ciudad y el conservatorio en el panorama nacional y brindando una experiencia "única y emocionante" al público pacense y a todos los participantes.