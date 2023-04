Sánchez Adalid llena la caseta de presentaciones en la Feria del Libro de Cáceres

Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, 1962) llenó este pasado jueves por la tarde la caseta central de la Feria del Libro de Cáceres en la presentación de su última novela 'Una luz en la noche de Roma' (Harper Collins), y protagonizó una de las colas más largas para la firma de ejemplares de una de las figuras más importantes de las letras extremeñas.



No obstante, pese a ser uno de los grandes referentes del género, el villanovense prefiere omitir el calificativo de novela histórica para su postrera obra. "Es contemporánea porque está ambientada en el siglo XX que, en definitiva, es nuestra época", señaló.



La historia que cuenta en 'Una luz en la noche de Roma' está basada en hechos reales y surge a raíz de una carta que le escribe un jesuita asentado en la capital italiana mientras estaba en proceso de creación de su anterior libro. Conocer los hechos que narra ahora supuso para él "una distopía", explicó. Y es que, la II Guerra Mundial es un periodo sobre el que nunca se había planteado escribir.



Así pues, sumergirse en los archivos recientemente desclasificados de Pío XII le permitieron conocer y crear a sus personajes. Profundizar más en esos papeles, además, le llevó hasta sus descendientes. Fueron ellos mismos quienes le contaron de primera mano la historia que ahora, casi 80 años después, pone negro sobre blanco.



"A pesar de lo siniestro que fue el periodo de ocupación de Roma por parte de los nazis tras la estrambótica caída de Mussolini, la cotidianidad de la ciudad seguía adelante", explicó el autor, que confiesa que eso fue lo que más le sorprendió y le embarcó a escribir esta "historia bella, pero trágica, donde triunfa el amor" y en la que se pone de relieve que "en los momentos más oscuros resplandece lo más bello del alma humana".



FANTASÍA A CUATRO MANOS



Por otro lado, la XXIII edición de la cita literaria cacereña acogió también la presentación de 'El lamento del hielo' de Fernando Alcalá (Cáceres, 1980), que considera que la llamada "literatura juvenil" se trata más de una etiqueta comercial que de un género en sí, aunque reconoce que los autores que trabajan esa temática han sabido conectar muy bien con los lectores.



Él mismo también ha creado un vínculo muy estrecho con Georgia Costa. Tanto, que ambos ya van por su tercer libro a cuatro manos. Todos ellos, firmados bajo el nombre de Costa Alcalá, con el que han creado una marca propia.



'El lamento del hielo (Nocturna ediciones) es la tercera parte de la serie 'Los prodigios'. En términos audiovisuales se podría definir como un spin off: en este libro, los protagonistas son dos personajes que en las anteriores entregas eran "simples" secundarios.



No obstante, Alcalá indicó que este libro no pretende ser una continuación y que, de hecho, "se puede leer de forma independiente concibiéndola tanto una secuela como una precuela", a pesar de que todos los volúmenes comparten un mismo universo, según informa la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), que organiza esta cita con los libros en el Paseo de Cánovas.



"Si te gusta la aventura y el amor y la amistad, y crees que ambos sentimientos son los mas importantes para el ser humano; si crees que el cambio es necesario porque una sociedad sin cambio está condenada, te gustará 'El lamento del hielo'", una novela que, en palabras de Fernando Alcalá es "mágica, nostálgica y apasionante".



PROGRAMACIÓN DE ESTE VIERNES



Cabe destacar que para la jornada de este viernes está previsto, a partir de las 12:00 horas, que la Asociación Cultural 'Amigos de la estatua del poeta José María Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas' desarrolle diferentes actividades en el marco de la Feria del Libro.



Comenzarán con un taller de lectura solidaria de sus poemas, impartido por Vicente Rodríguez y María Simón, para continuar con un monólogo a cargo del grupo de teatro 'Las emprendedoras de Aldea Moret' y finalizar con el reconocimiento al cantautor Pepe Extremadura, el cantaor flamenco El Niño de la Rivera y los escritores César García González y Ángel Martín, recientemente fallecidos y miembros también de la asociación.



Ya por la tarde, continúan las presentaciones de libros. A las 18:30 horas se contará con la presencia de Carmen Ibarlucea y, a las 19:45 horas, con la de Daniel Casado. Pondrán de largo, respectivamente, sus obras 'Ver-De' (Ed. Amargord) y 'La lista Robinson' (RIL editores).