Tanxugeiras, La Década Prodigiosa, El Jose y Rayden, en el XVI Festivalino de Pescueza

El XVI Festivalino de Pescueza, el "más pequeño del mundo", reunirá los días 14, 15 y 16 de abril a un importante cartel de artistas que visitarán esta pequeña localidad de Cáceres, de apenas 150 habitantes, que contará con Tanxugeiras y La Década Prodigiosa como padrinos del certamen, además de las actuaciones de El Jose o Rayden, entre otros.



La organización de este certamen musical, que nació hace dieciséis años para luchar contra la despoblación en el mundo rural y para preservar el medio ambiente, ha confirmado también otros nombres como la extremeña Soraya Arnelas, que ya visitó Pescueza hace diez años, el grupo folk Cerandeo o Jamones con Tacones.



No faltarán los talleres tradicionales del pueblo, como el reciclaje, así como manualidades, juegos, humor y batukada para amenizar las tres jornadas del festival y la plantación de árbones que tendrán como cabeza de cartel a Tanxugeiras, el domingo 16 de abril en la plaza mayor, según anuncia la organización en sus redes sociales y recoge Europa Press.



Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro son Tanxugueiras, tres cantareiras que fusionan sonidos de una tradición milenaria con ritmos urbanos, más cercanos al trap o a la electrónica. El trío recoge el legado de las pandeireteiras, las mujeres que han trabajado por mantener viva la música tradicional gallega.



Las avalan éxitos como 'Midas', 'Figa', 'Averno' (colaboración con Rayden), 'Pano corado' o 'Terra', tema con el que se alzaron como favoritas del público en el Benidorm Fest. Singles que forman parte de su nuevo disco, Diluvio, publicado el 29 de julio de 2022 y que presentan en un potentísimo show, la Xira Midas, con más de 80 fechas confirmadas este año.



La Década Prodiogiosa, uno de los grupos musicales más longevos del panorama musical español con más de 5 millones de discos vendidos, 19 Discos de Platino y 3 discos de Oro, también estarán en Pescueza con su actual formación que la componen el extremeño Javier Enzo, Leydanis, Roberto Velasco y Lorena René.



El Jose actuará en el Festivalino el sábado 15 de abril. Se trata de un proyecto musical que nace en el emblemático barrio del Albaycín de Granada en el año 2015 de la mano de el granadino Jose Miguel Romerosa (letrista, voz y guitarra) y Alberto Sapillo (Jaén) al bajo, y a los que más tarde se une el también jiennense Nano Díaz (batería), Juanma García Navia (Almendralejo) a la flauta y los teclados y Julián Suárez (Córdoba, Argentina) a la guitarra eléctrica.



La banda firma canciones de diversos estilos que mantienen la raíz originaria de la formación cautivando con sus mensajes y su manera de desenvolverse frente al público. Poética y rítmica diversa, sonidos eclécticos y esencia bohemia fluyen de manera natural y versátil generando allí donde aparecen una atmósfera en la que tienen cabida emociones de todo tipo.



También se podrá disfrutar de Rayden que actuó com padrino en la edición del año pasado y que en este 2023 ofrecerña un concierto con la banda completa el sábado día 15 de abril por la noche en la plaza mayor. Ese mismo día actuará Malefino, que presentará un excelso jardín de estilos y melodías para infinitos mundos. Canciones camaleónicas que cambian de color, de sonidos rock, pop, funk, latinos, andaluces y de otras latitudes a lo largo de sus siete trabajos publicados desde 2010.



La extremeña Soraya Arnelas volverá a repetir en este festival que se caracteriza por poner en valor las zonas rurales a través de la cultura y por concienciar sobre el medio ambiente. Actuará el viernes 14 de abril en la plaza mayor, al igual que el grupo cacereño de música folk Cerandeo que surge en 2007, y que tiene como fines la investigación, rescate y difusión de la música tradicional de la península ibérica y, especialmente, de Extremadura.



En la agenda del Festivalino no faltarán actividades para toda la familia, pequeños y mayores. El día 15 por la tarde se contará con la actuación del Payaso Loco y de JCarron, y otras tres bandas extremeñas como Discoplay, La Mendinga y Los Jacobos, además de Jamones con tacones, amenizarán la velada.



Jamones con Tacones es un proyecto musical que nace de la canción de autor y que bebe de otros muchos estilos casi siempre derivados de la música negra y caribeña. Esta combinación de elementos hace que el grupo presente un repertorio de canciones que se caracteriza por letras muy cuidadas y ritmos muy bailables.



La Rondeña de Villamiel, y los Tamborileros Canchaleros de Aceituna pondrán los sones tradicionales a un festival que también contará con la animación del dj Cherri Coke con música de los 80/90 el domingo 16 de abril durante la plantación de árboles con los padrinos y madrinas.