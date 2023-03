María Adánez y Pepón Nieto protagonizan '¡Ay, Carmela!' en el López de Ayala de Badajoz

Los actores María Adánez y Pepón Nieto protagonizan la obra teatral '¡Ay, Carmela!', que trata sobre una "elegía de una guerra civil", este jueves, 23 de marzo, a las 21:00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

En concreto, la función, cuyo autor es José Sanchís Sinisterra, está escrita y dirigida por José Carlos Plaza, tiene una duración de 110 minutos y las entradas cuestan 25 euros en butaca de patio y 22 euros en anfiteatro.

Así pues, según ha señalado en una nota de prensa el Teatro López de Ayala, tres décadas y media después de su estreno, esta modesta "elegía de una guerra civil", según el autor, está "empeñada" en levantar su "enjuto tinglado escénico más allá del tiempo y del espacio" porque sus personajes, Carmela y Paulino, "no han cesado de echar raíces en países y ciudades muy distantes y distintas por donde se ha representado".

La trama gira en torno a Carmela, que vuelve "una y otra vez" su recuerdo contra el olvido y se evoca "para que su espíritu no se pierda en el cómodo mundo de la indiferencia" y regresa para "alertar" y "gritar" con su presencia que el "huevo de la serpiente", que "siempre" ha estado ahí, "se está rompiendo".

Asimismo, el "sueño" de un mundo de "tolerancia, de comprensión, de permisividad hacia lo diferente, de igualdad, de solidaridad, de justicia social" se va "resquebrajando" y el mundo "fascista" de "intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez" avanza tan incompresible como imparablemente, por lo que Carmela es la memoria y la culpa y "El Paulino" es el "cagón".

Carmela con su verdad, su vitalismo, su pasión y su valentía se encuentra ahí, es un "ejemplo de amor hacia la vida y hacia los demás", "valores que está dentro del alma de las buenas personas", es la reivindicación de la bondad tan "denostada" en "estos días".

La protagonista es "divertida, brillante y descarada", "pura raíz, pura sangre", no piensa mucho, convive con los que la rodean, siente y padece, un ser "sin cultura, sin sofisticaciones, sin prejuicios" que es "carne viva", sensible al dolor de los demás y se sacrifica porque no puede vivir en un mundo podrido con la frase "pobre país que necesita héroes", concluye el teatro pacense.