La obra 'Culpables' de Atakama llega este viernes al Gran Teatro de Cáceres

Ep.

El montaje de la compañía Atakama titulado 'Culpables', que repasa con ironía el papel de las mujeres a lo largo de la historia, y dos galas enmarcadas en el Festival de Magia, configuran la agenda cultural del Gran Teatro de Cáceres para este fin de semana.

La primera cita será este viernes, 10 de marzo, con el estreno a las 20,30 horas de la obra 'Culpables', una comedia sobre el papel de la mujer en la historia que introduce al espectador en el universo femenino.

Es un montaje que parte de una "revisión" del papel de la mujer a lo largo de la historia y de lo que de ellas han contado, un recorrido, irónico, trepidante, con dosis de humor que se contrarrestan con la reflexión sobre el legado de culpabilidad que todavía persiste para la población femenina en muchos ámbitos de la vida.

Desde Juana I de Castilla, Eva (la primera mujer, o quizás fue la segunda, después de Lilith) o Helena (con hache, la de Troya) hasta las brujas, el sentimiento de culpabilidad femenino ha pervivido a lo largo de la historia, casi de manera inmutable.

Estas dos mujeres de hoy en día, Eva y Elena (sin hache) usando como armas la palabra, la comedia y el humor ácido, intentan entender el motivo que ha generado este sentimiento en todas y cada una de las mujeres.

"No es un ataque, es una reivindicación. No es buscar más culpables, es curar las heridas de aquellas que lo han sentido. No es reescribir el pasado, es mirarlo desde otra perspectiva. Porque todo cambia y se transforma", asegura la compañía.

'Culpables' es una obra escrita por Jorge Guerra, dirigida por Miguel Ángel Latorre e interpretada por Rocío Montero y Alba Cayuela. La producción corre a cargo de Francisco Palomino, la iluminación es de Oscar Latorre, y la escenografía de Antonio Ollero.

MAGIA EN EL ESCENARIO

La segunda propuesta llega de la mano de 'Cáceres Mágico', un festival que llega a la cuarta edición con actividades a pie de calle y con dos galas en el teatro de la calle San Antón, una el sábado 11 de marzo, y otro espectáculo denominado 'Trazos mágicos', el domingo, día 12.

El certamen, organizado y dirigido por los magos Sergio Barquilla y Fernando Flores, contará con la participación de otros como Mago Ponce, Javier Bañas y Dani Danielo, que estarán en la gala del Gran Teatro del sábado, a las 20,00 horas.

Mago Ponce es un joven que llega desde Madrid, trabajando junto a Jorge Blass, y además triunfando con su show '¿Alguien dijo superpoderes?'. Llega al teatro a mostrar al público si estos poderes existen.

Javier Bañas cuenta con sus capacidades actorales que le han llevado a realizar todo lo que hace de una forma única. Actor de doblaje que utiliza su voz para expresar en sus espectáculos de magia como nadie puede hacerlo, además de trabajar doblando grandes películas y series.

Dani Danielo llega desde Málaga viene para mostrar el ritmo, emoción, magia visual, manipulación, humor, elegancia, música, color y belleza de su espectáculo en la gala que estará presentada por Fernando Flores.

El festival de magia se clausurará el domingo, día 12, con el espectáculo denominado 'Trazos mágicos' que se podrá ver en el Gran Teatro a partir de las 19,00 horas. 'Trazos mágicos' es un espectáculo de Sergio Barquilla en el que cada detalle cuenta y cada número parte de un personaje de animación, perteneciente tanto a clásicos como Kung Fu Panda o Madagascar, como a películas más recientes como Encanto o Raya y el último dragón, entre otras.