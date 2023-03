Atakama estrenará 'Culpables' el próximo 10 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres

'Culpables', una comedia sobre el papel de la mujer en la historia, se estrenará el próximo sábado 10 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres a las 20:30 horas.

En concreto, se trata de una nueva producción de Atakama Creatividad Cultural que introduce al espectador en el universo femenino. Es un montaje que parte de una "revisión" del papel de la mujer a lo largo de la historia y de lo que de ellas han contado, un recorrido, irónico, trepidante, con dosis de humor que se contrarrestan con la reflexión sobre el legado de culpabilidad que todavía persiste para la población femenina en muchos ámbitos de la vida.

Así pues, desde Juana I de Castilla, Eva (la primera mujer, o quizás fue la segunda, después de Lilith) o Helena (con hache, la de Troya) hasta las brujas, el sentimiento de culpabilidad femenino ha pervivido a lo largo de la historia, casi de manera inmutable.

Y es que estas dos mujeres de hoy en día, Eva y Elena (sin hache) usando como armas la palabra, la comedia y el humor ácido, intentan entender el motivo que ha generado este sentimiento en todas y cada una de las mujeres.

"No es un ataque, es una reivindicación. No es buscar más culpables, es curar las heridas de aquellas que lo han sentido. No es reescribir el pasado, es mirarlo desde otra perspectiva. Porque todo cambia y se transforma", tal y como asegura la compañía en una nota de prensa.

Cabe destacar que 'Culpables' es una obra escrita por Jorge Guerra, dirigida por Miguel Ángel Latorre e interpretada por Rocío Montero y Alba Cayuela. La producción corre a cargo de Francisco Palomino, la iluminación es de Oscar Latorre, y la escenografía de Antonio Ollero.