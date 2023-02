Sara Escudero presentará gala entrega de los San Pancracio del Festival de Cine de Cáceres

La actriz, directora y escritora Sara Escudero presentará el próximo sábado, 4 de marzo, en el Gran Teatro la gala de clausura del Festival de Cine Español de Cáceres, en la que se entregarán los Premios San Pancracio a intérpretes y directores de las películas nacionales más destacadas del pasado año.

En concreto, la velada de la trigésima edición del festival contará con las actuaciones musicales del grupo extremeño Swing Ton Ni Song y del cantaor y guitarrista cacereño, David Rueda.

Sara Escudero ha desarrollado su profesión de actriz y de humorista en televisión, teatros, eventos corporativos, radio, en sus libros, dirigiendo y produciendo sus piezas cinematográficas y dando conferencias sobre el humor en la vida y en el trabajo.

Su trayectoria arrancó en 2007. Ha escrito, dirigido y producido tres cortometrajes: el drama Chic (2020) y las comedias Por error (2019), y Dorothy, Ninette y un billete de 50 (2019). Como actriz, ha participado en la serie infantil Flipante, en Supernormal y en la webserie Irse de madre. Protagonizó un episodio de la Centro médico y cameos divertidos como en Padre no hay más que uno 2 de Santiago Segura.

Su libro El canino de Santiago refleja su amor por los animales, su vínculo con sus perros y su amor por Galicia. Tiene una sección radiofónica de monólogos en Onda Cero y ha sido maestra de ceremonias para eventos corporativos y galas de entrega de premios de todo tipo (cine, música, literatura, humor...). En 2018 ya condujo la gala de los premios cacereños.

MÚSICA DE SWING Y FLAMENCO

La música vendrá de la mano de Juanlu González al saxo, Gonzalo Barrera a la guitarra eléctrica y banjo, Luis Sanz al contrabajo, Rafa Huertas a la batería y la voz de Aurora Samino, que forman el grupo Swing Ton Ni Song, fundado en 2015 con la voluntad de recuperar las raíces del Jazz, Swing y el Dixieland de los años 20-30 del pasado siglo, al más puro estilo de New Orleans.

Sus componentes proceden de otras bandas basadas en el Swing y el Blues, y un día, tocando juntos "sin ton ni son" surgió esta nueva formación. El grupo ha participado en multitud de escenarios españoles, incluyendo festivales de Jazz, Blues, Swing y circuitos de teatro. A finales de 2018 grabaron en directo su primer CD en el Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres. En 2021 se sumó a la banda la voz de Aurora Samino.

Con un repertorio amplio en estilos propios de aquella época musical, su música alterna el blues, el dixieland, el calipso, los ritmos latinos y el swing, con canciones como It don't mean a Thing, Panama, When The Saint Go Marching In o That's a Plenty, según informa la organización del certamen en una nota de prensa.

También sonará en el escenario del teatro cacereño el flamenco de la mano de David de Rueda que con su guitarra recoge los distintos matices de las músicas del flamenco, tomando conciencia de las estructuras y de la diversidad de cantes que posee este arte.

De Rueda creció fascinado por la música El Cabrero, José Mercé, Camarón de la Isla, Los Chichos, Chunguitos, Peret, Manzanita o los Gipsy Kings. Tocó en las calles de la ciudad antigua de Cáceres y posteriormente en las de Madrid.

Formó dúo con Reyes Montoyita y el cantaor Juan Corrales al que acompañó con su guitarra en numerosos festivales flamencos de Extremadura. Hizo una gira en hoteles de Dubai durante siete meses y actualmente comienza una nueva andadura musical y amplía conocimientos sobre el flamenco, con el guitarrista Perico de la Paula.

Cantaor de voz grave y quiebros metálicos, se ajusta a las formas heterodoxas no sujetas al clasicismo flamenco, con caracteres muy peculiares que lo hacen identificable para todo aquel que lo escucha.

ENTRADAS

Cabe destacar que los espectadores que deseen asistir a la gala de clausura podrán adquirir las entradas a partir de este sábado, 25 de febrero, en la taquilla del Gran Teatro de Cáceres.