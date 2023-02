La Diputación de Badajoz convoca el Premio de Investigación Cultural 'Arturo Barea' 2023

La Diputación de Badajoz ha convocado, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, el Premio de Investigación Cultural 'Arturo Barea' 2023, cuyo plazo de presentación de trabajos finalizará el 29 de septiembre.



En concreto, el objetivo de este galardón es reconocer y premiar el esfuerzo investigador de los participantes y apoyar la investigación cultural que se realiza desde Extremadura o sobre Extremadura en el conjunto de la contemporaneidad española (siglos XIX y XX).



Asimismo, no podrán concurrir al premio los ganadores de ediciones anteriores y quedan excluidas expresamente, y no podrán presentarse al premio, las actas de congresos y las obras colectivas en las que participen más de tres autores.



En este sentido, los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de la contemporaneidad española y habrán de significarse por su aportación al conocimiento de las formas y expresiones culturales relevantes en la sociedad de España.



Podrán plasmar, por consiguiente, creencias religiosas y profanas, rituales y celebraciones de todo tipo, expresiones musicales o de danza, juegos, deportes, estudios lingüísticos, literarios o filológicos, procesos de socialización y aculturación de grupos o individuos y sistemas identitarios de carácter grupal o de género y edad.



También formas de organización social e instituciones, actividades económicas tanto de tipo productivo como de distribución o transformación, modos de trabajo, ocupaciones y construcciones del espacio, aspectos de la alimentación y la salud, indumentarias y adornos, u otras manifestaciones culturales que contribuyan a la comprensión y divulgación antropológica de la contemporaneidad española.



Igualmente, los trabajos podrán acompañarse de cuantos materiales fotográficos o audiovisuales sirvan para ilustrar suficientemente el texto.



En esta convocatoria podrán participar aquellas personas físicas que lo soliciten y que posean una vinculación con Extremadura, siempre que sus trabajos versen sobre estudios referentes, en parte o en su totalidad, a la región, sin contravenir por ello la base segunda de la presente convocatoria.



Cabe destacar que el premio está dotado con una cuantía de 8.000 euros previa reducción del IRPF en vigor, según ha informado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Cada obra irá firmada con seudónimo. En un sobre aparte y cerrado, en cuyo exterior figure el seudónimo utilizado, se incluirá el anexo I de solicitud de participación en la convocatoria debidamente cumplimentado, copia del DNI y currículum vitae del participante.



Asimismo, en ningún lugar del original presentado, tanto en forma digital como en papel, podrá aparecer el nombre del autor, con el fin de garantizar el completo anonimato durante las lecturas previas a la reunión de deliberación del jurado del premio.



Los originales han de tener una extensión mínima de 150 folios escritos a doble espacio en DIN A-4 por una sola cara, utilizando tipos Times New Roman o similares, tamaño de letra 12, y se presentarán también en soporte informático, en cualquiera de los formatos de texto siguientes: ODT, DOC o DOCX.



Las obras que concurran al Premio de Investigación Cultural 'Arturo Barea' deberán ser inéditas y originales, y no deben haber sido premiadas, ni total ni parcialmente, en ningún otro certamen audiovisual, artístico o literario; en caso de dudas al respecto, el Jurado de Selección decidirá sobre el texto presentado.



Las obras no estarán sujetas a compromisos de edición, reservándose la Diputación de Badajoz los derechos de edición y reedición, en su caso, de los trabajos premiados.



El plazo para la presentación de los trabajos comenzará a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y finalizará el día 29 de septiembre de 2023.



Los originales se presentarán en soporte papel (un ejemplar) y en soporte informático dentro de un sobre o carpeta en cuyo exterior deberá constar 'Para el Premio Arturo Barea 2023- Delegación de Cultura y Deportes'.



Deberán enviarse a la Oficina de Información Administrativa de Diputación de Badajoz (calle Felipe Checa, 23 - 06071-Badajoz), o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el supuesto de que se remitan por correo certificado se presentarán sin que figure la identidad del autor en el envío postal.



Finalmente, el fallo del jurado se hará público durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2023.