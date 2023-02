Fernando Trueba, Leonardo Sbaraglia y Mónica López, Premios San Pancracio de Cáceres

El director Fernando Trueba, el actor Leonardo Sbaraglia, la directora Alauda Ruiz de Azúa y la actriz Mónica López figuran entre los galardonados con el Premio San Pancracio que concede la Fundación Rebross dentro del Festival de Cine Español de Cáceres.



Además, el palmarés de la edición número 30 se completa con los directores Félix Viscarret y David Trueba, y los intérpretes Luis Callejo y Vicky Luengo, y la extremeña Clara Alvarado. Los galardones se entregarán en la gala benéfica de clausura del festival, que se celebrará el 4 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres.



En concreto, el Premio de Honor de este año ha recaído en uno de los grandes directores españoles, Fernando Trueba, ganador del Oscar en 1994 por Belle Époque y autor, entre otras de Opera prima, El sueño del mono loco, La niña de tus ojos y El artista y la modelo.



Su última película es El olvido que seremos; pero ya tiene otras dos en marcha, They Shot the Piano Player, codirigida con Javier Mariscal, que es un musical de dibujos animados sobre la 'bossa nova' y el ambiente político dictatorial en América Latina en las décadas de 1960 y 1970. Y Hauntet Heart, una muestra de cine negro protagonizada por Matt Dillon y Aida Folch.



Mientras, el Premio a la Mejor Dirección ha recaído en Félix Viscarret por No mires a los ojos, que se proyecta en la sección oficial del festival. Viscarret ha desarrollado su carrera a caballo entre el cine y la televisión. En este medio ha dirigido series tan relevantes como Patria, además de Cuatro estaciones de La Habana, basada en las novelas policiales de Leonardo Padura.



En cine debutó con Bajo las estrellas. En No mires a los ojos adapta la novela de Juan José Millás, Desde la sombra. Protagonizada por Paco León, el filme narra la peripecia de un hombre que por azar acaba dentro de una casa y se dedica a espiar a sus habitantes justamente desde la sombra.



A su vez, la directora Alauda Ruiz de Azúa se lleva el Premio Revelación por su película Cinco lobitos, una de las sorpresas cinematográficas del pasado año. Desde su primer corto, rodado en 2005, hasta su primer largometraje han pasado diecisiete años. Actualmente tiene 47 años, lo que muestra la dificultad, especialmente en las mujeres, para sacar adelante un proyecto cinematográfico. En ello se ha fijado el festival cacereño, cuya sección oficial programa el mismo número de películas dirigidas por mujeres y hombres.



El relato de Ruiz de Azúa en torno a la maternidad, realizado a partir de su propia experiencia, está protagonizado por Laia Costa y conmovió en el Festival de Cine de Berlín, donde tuvo lugar su presentación mundial, además de ganar la Biznaga de Plata al mejor filme en el Festival de Málaga.



El intérprete argentino Leonardo Sbaraglia, que ha desarrollado su prolífica carrera entre su país natal y España con más de cien títulos, recogerá el San Pancracio al Mejor Actor por Ámame. En esta producción argentina, Sbaraglia interpreta a un hombre quebrado emocionalmente y cuya vida va a la deriva. Entre los filmes más recientes del actor destacan Nieve negra, Dolor y gloria, Legado en los huesos y El gerente.



Por su parte, Vicky Luengo recogerá su San Pancracio a la Mejor Actriz por Suro, opera prima de Miquel Gurrea sobre una pareja que se retira al campo y las consecuencias que afrontan ante sus puntos de vista opuestos sobre la vida en la naturaleza, según informa Fundación Rebross en una nota de prensa.



La intérprete mallorquina alterna su trabajo en cine y televisión para la que ha asumido el papel de la investigadora Antonia Scott, en la adaptación de Reina Roja, exitoso título de la saga de libros de Juan José Gómez Jurado formada, además, por Rey blanco y Loba negra.



PREMIO REYES ABADES



Por su parte, el Premio Reyes Abades, que el festival concede a una persona extremeña que haya destacado por su labor cinematográfica, ha recaído este año en la actriz Clara Alvarado, de Navalmoral de la Mata.



Con una carrera emergente, especialmente en televisión, Alvarado ha participado en series como La casa de papel o, actualmente, Cristo y Rey. Fue el azar el que la condujo a la interpretación, ya que estaba estudiando Enfermería en Madrid cuando le ofrecieron actuar en un cortometraje y empezó a alternar sus estudios con los de interpretación.



En el apartado de series han sido premiados Luis Callejo como Mejor Actor por Apagón y Mónica López como Mejor Actriz por Rapa. Callejo es uno de los secundarios de oro del cine español. Su filmografía, que empezó con series de televisión, reúne más de cien títulos, entre los que destacan Tarde para la ira, La peste, Intemperie y Libertad.



En Apagón protagoniza el primer episodio de la serie, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, en el que interpreta a un especialista de Protección Civil que afronta las consecuencias catastróficas de una tormenta solar. Por su parte, Mónica López comenzó a trabajar en Cataluña, donde ha desempeñado parte de su carrera en cine y televisión. Entre su larga filmografía figuran títulos como Que Dios nos perdone, El reino, Hierro y Antidisturbios.



El Festival de Cine Español de Cáceres homenajea a la revista de cine Versión Original por su 30 aniversario incorporando a sus premios un nuevo galardón: el premio San Pancracio 'Versión Original' que tendrá como objetivo brindar un reconocimiento a guionistas, novelistas de obras adaptadas, escritores de ensayos sobre el mundo del cine o periodistas culturales, cuyos trabajos hayan contribuido especial y significativamente a engrandecer, a dar a conocer o a enriquecer la cinematografía española.



Finalmente, el Premio 'Versión Original' es para el director David Trueba. Hermano menor de Fernando, es guionista y escritor, y ha dirigido películas y series de televisión.