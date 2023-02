Arqueólogos estudian la antigua ciudad romana de Augustóbriga que emerge de Valdecañas

Ep.

Arqueólogos han estudiado en 2021 y 2022 la antigua ciudad romana de Augustóbriga que es un yacimiento que se encuentra sumergido en el embalse de Valdecañas en Extremadura y que se hace visible cuando baja el nivel del pantano en los periodos de sequía.



Así, el arqueólogo y técnico del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, José María Murciano, ha detallado que han estado "durante dos años documentando" el lugar y "toda la estructura con el fin de proteger el yacimiento". "Porque el inicio de la protección es saber exactamente lo que tenemos", ha apuntillado.



En declaraciones a Europa Press Televisión, ha remarcado que "la cuestión fundamental de esto era la protección del yacimiento" el cual se conoce "desde siempre, desde el siglo XVI" que ya se hacían "planimetrías, detalles y descripciones de los restos".



"Pero claro toda esa situación cambia cuando en los años 60 se decide poner un embalse, inundar la zona y se abandona el pueblo", ha indicado al tiempo que ha añadido que esta localidad era Talavera la Vieja que es donde está ubicado el yacimiento que quedó inundado.



A este respecto, Murciano ha señalado que "los restos más relevantes que era el Templo de los Mármoles sí que se conserva", puesto que se desplazó a un cerro en las proximidades pero el resto "se abandona, se arrasa todo hasta la cimentación y se inunda".



Por ello, ha apuntado que "en la época de mayor sequía sí que se tenía acceso a él" y "de hecho en los años 2000 ha habido intervenciones del yacimiento" pero estos dos últimos años se ha dejado "mayor superficie al descubierto debido a la sequía" que ha habido.



En cuanto a los trabajos que han desarrollado, Murciano ha explicado que han comenzado por "ubicar todo lo que se había hecho" y han "ampliado la información con nueva estructura" así como que "lo más interesante" desde un "punto de vista científico" ha sido "completar la planta de la ciudad romana".



Además, también han hecho "prospecciones geofísicas" que dan "la estructura subterránea" y con todo esto han "aumentado la información" que tenían del yacimiento "añadiendo nueva estructura, nuevos elementos" como, por ejemplo, "las calzadas que no estaban bien sistematizadas" o el acueducto del que han "sacado más tramo" y también han estudiado la muralla que "está difícil y sería lo más interesante a efectos de protección".



Del mismo modo, durante los trabajos también han evaluado los daños que está teniendo el yacimiento para "poner solución a ello" y, por ejemplo, han visto que las termas "están deterioradas" así como alguna otra estructura. "El informe de todo eso es la base que tomaremos para la protección de esa estructura", ha detallado.



Murciano ha resaltado que otro "aspecto interesante" de este yacimiento ha sido "la evaluación de otras fases medievales y orientalizantes", pero "lo más impactante y lo que más restos conserva es la época romana", ya que en dicho periodo "construyen en muy buena obra" y con el "caementicium, el cemento romano" lo cual "provoca que los restos más epatantes sean los del mundo romano".



Con respecto a la conservación del yacimiento, ha explicado que se enterrará "con garantías de criterios actuales de conservación" como se está haciendo con el Dolmen del Guadalperal que está también bajo el Embalse de Valdecañas para protegerlo del "embate de las aguas".



"Porque el principal daño que hace al yacimiento no es tanto su inundación, porque el yacimiento ya está habituado a esa humedad, sino más la subida y bajada del embalse", ha resaltado al tiempo que ha añadido que "los peores daños, los daños que más sufre es cuando hay grandes sequías, baja mucho el embalse y el embate de las olas de la costa es lo que más daño hace".



Así, ha destacado que "el sentido es ese: proteger la estructura in situ con este tipo de medidas" ya que, según ha explicado, "el fin último es mantener los restos arqueológicos en su ubicación originaria".



En la actualidad, el yacimiento vuelve a estar cubierto por el agua del embalse tras las lluvias que han caído en los últimos meses que han provocado la subida del pantano por lo que solo queda al descubierto el citado Templo de los Mármoles.