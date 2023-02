El pianista Antonio Luis Suárez ofrecerá un recital en el Gran Teatro de Cáceres

El pianista cacereño Antonio Luis Suárez ofrece un recital este viernes, 10 de febrero, en el Gran Teatro de Cáceres donde, a partir de las 20:30 horas, hará un viaje musical por las temas más representativos de nuestras vidas.

Así pues, temas como Amelie, Cinema Paradiso, Memory, The power of love, Cavatina, Let her go, Living on a Prayer o Still coving you sonarán en las tablas del teatro cacereño porque "las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo comprensible", asegura el artista.

"Sin ser conscientes asociamos los temas con los momentos que apreciamos, por sutiles que puedan ser y con las emociones. Esta asociación sonido-emoción hace que entendamos las situaciones en las que estamos, permitiéndonos reaccionar acorde al contexto", añade.

Antonio Luis Suárez Moreno es director artístico y titular de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres, director del Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia y profesor de la Universidad de Extremadura (UEx).

Cabe destacar que las entradas para este concierto, denominado 'El piano de tu vida', se pueden adquirir en las taquillas del Gran Teatro o en la página web al precio de 12 euros.