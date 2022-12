La esperada reforma del Museo de Cáceres terminará en noviembre de 2026

Ep



El secretario general de Cultura y Deporte del Ministerio de Cultura, Víctor Francos, ha anunciado que la reforma del Museo de Cáceres, que se lleva esperando veintisiete años, se iniciará en verano de 2023 y en noviembre de 2026 "estará acabada".



Está en fase de licitación y cuyas ofertas se pueden presentar hasta el 24 de enero del año que viene. Una vez adjudicado el proyecto de reforma, la empresa que lo ejecute tendrá un periodo de 30 meses para llevar a cabo esta "reclamada obra", ha dicho el director general que ha añadido que ahora es ya "un hecho" y "no una promesa".



La obra principalmente consistirá en solucionar los problemas de accesibilidad que tiene el museo, se ampliarán y modernizarán las salas, y se adecuarán algunos espacios al nuevo discurso museístico que evolucionará hacia una mejor climatización e iluminación de las piezas que se exponen.



"De los Fondos Europeos de Recuperación que tienen que ver con patrimonio y turismo, el montante más grande de España lo tiene el Museo de Cáceres", ha subrayado Francos, quien ha recalcado que la reforma del Museo de Cáceres es una prioridad para el Ministerio de Cultura y un compromiso de varias instituciones como el ayuntamiento cacereño y la Junta de Extremadura.



Francos ha visitado esta tarde el Museo de Cáceres acompañado del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.



Por su parte, la consejera de Cultura, ha resaltado que después de casi 30 años de espera la reforma es ya una realidad "gracias a que hay un Gobierno nacional, regional y local que han insistido en que este museo necesitaba ser atendido". "Es algo muy demandado en Cáceres y desde 2019 cuando tomé posesión estoy viendo esa reivindicación", ha apuntado Nuria Flores, que ha añadido que el Ministerio de Cultura "ha sido muy sensible a este asunto y ha escuchado".



"Estoy segura de que a todos los que son asiduos al museo y a los turistas que llegan de fuera de Cáceres, de Extremadura y de España les gustará el nuevo discurso museístico", ha concluido la consejera.



En parecidos términos se ha pronunciado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien ha agradecido la "sensibilidad" al Ministerio de Cultura que ha dado un impulso a esta reforma que "ha costado mucho esfuerzo desatascarla" para adaptarla a la normativa de accesibilidad.



"Un proyecto que comenzó como una solución a problemas puntuales de accesibilidad se termina convirtiendo en una obra de ocho millones de euros que va a convertir a este museo en uno de los mejores de España", ha resaltado el regidor cacereño.



Finalmente, el recién nombrado nuevo director del Museo de Cáceres, Francisco Tomás Cerezo, ha señalado que el proyecto de adecuación del Museo de Cáceres es una adaptación de este centro cultural a las necesidades del siglo XXI.



"Por parte del ministerio nos están dando todas las facilidades y el asesoramiento", ha dicho Cerezo, que ha reiterado que las obras comenzarán a mediados del próximo año 2023.



En una primera fase se empezará en la Casa de los Caballos y la actividad del museo no se paralizará porque, de hecho, se va a hacer la presentación de una exposición temporal de los contenidos del museo en torno al nuevo discurso museográfico en el que se trabaja de cara al futuro del centro.



Cerezo ha animado a todos los cacereños y visitantes a que continúen visitando el museo que, entre otros tesoros, guarda en su interior un aljibe árabe que las lluvias de los últimos días han llenado. El Museo de Cáceres ha recibido hasta el 31 de octubre pasado un total de 101.239 visitas en este año.