La Filmoteca proyecta seis cortos de muestra de cine feminista 'Fotogramas con Hombreras'

La Filmoteca de Extremadura acogerá en su sede de Cáceres el próximo 25 de noviembre -viernes- la muestra de cine feminista 'Fotogramas con Hombreras', que forma parte de la programación del festival Horteralia y que, en esta sexta edición, proyectará seis cortos a partir de las 20:30 horas.

En concreto, los seis cortos seleccionados están dirigidos o escritos por mujeres. El propósito de esta muestra y de Horteralia es dar visibilidad al humor en el cine hecho por mujeres.

Así pues, todas las directoras presentarán sus trabajos en la gala. Además, se proyectará el cortometraje ganador del certamen de del Festival 'Fancine Gay' de Extremadura y 'Volver', pieza audiovisual del proyecto Orgullo de Pueblo de la marca J&B.

Todos los detalles de la programación 'Fotogramas con Hombreras, ellas parten la pana' se han presentado este viernes en la sede de la Filmoteca de Extremadura en Cáceres por parte de Natalia Rodrigo, directora de la Filmoteca de Extremadura y Medios Audiovisuales, y Sergio Martínez, director artístico de Horteralia.

Así pues, Natalia Rodrigo ha destacado la apuesta compartida de la Filmoteca y esta muestra por el "cine hecho por mujeres", ya que "menos del 10% de las películas producidas en España son dirigidas por mujeres". También ha afirmado que esto es así por la "falta de oportunidades y espacios".

Por su parte, Sergio Martínez ha destacado la "gran calidad de los cortometrajes seleccionados, así como la importancia de las cómicas", y ha resaltado la importancia de que "este tipo de contenido se vea, precisamente, en una sala de cine".

Además, ha explicado que para Horteralia es un orgullo poder renovar la colaboración con el festival Fancine Gay de Extremadura y poder proyectar, por primera vez en Extremadura, el corto 'Volver' pieza del colectivo 'The Kids are Right' para la marca J&B y su proyecto 'Orgullo de pueblo'.

LOS CORTOS SELECCIONADOS

La periodista Sara Rodríguez y la drag queen 'La Femurosa' serán los encargados de dirigir y presentar la sexta edición de 'Fotogramas con Hombreras, ellas parten la pana'.

A las proyecciones asistirán todas las directoras de los cortos y contará con la intervención, además, de Celia Serradilla, Culture and entertainment manager de Diageo para el Sur de Europa.

Los cortos seleccionados en esta ocasión son 'Los Olvidables', de Laura Calavia, que versa sobre el fenómeno conocido como 'Ghosting'. Este corto fue merecedor en el Desafío Buñuel de los Premios a Mejor Montaje, Mejor Interpretación, Mejor Dirección, Mejor Cortometraje y Premio del Público.

'LOVF' de Olga Alamán, que narra la historia de Sara y su relación con hombres invisibles. Esta pieza fue galardonada como mejor cortometrajes en el Festival Internacional de Cinema de Cerdanya en 2020.

También se podrá ver 'Dana', de Lucía Forner, que repite en Horteralia y Fotogramas con Hombreras, ya que en 2019 estuvo presente en esta fiesta del cine con su anterior cortometraje 'Marta'. En esta ocasión, Dana cuenta la historia de Diana, que tras ser asaltada una noche decide hacer justicia por su cuenta. Entre otros galardones, este corto cuenta con el Premio feroz del Festival Internacional de Cine de Valencia.

'Na Shi Wo', dirigido por Carla Sala y David Oeo y que cuenta la historia de Ale, que lleva unas semanas fuera de casa en un país lejano y tiene la primera llamada con sus padres, que están muy emocionados por conocer todo de su vida.

'Válidas', segundo capítulo de la serie ¡Menos Leiva y más lesbianas!, y que cuenta con el guión de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Carolina y Victoria son dos cómicas venidas a menos que, cansadas de ver cómo la industria del entretenimiento las ningunea, deciden tomar medidas desesperadas con el fin de hacerse virales y conseguir lo único que les importa en la vida, el dinero.

Además de los cortos seleccionados para este año, se podrán ver otros dos proyectos cinematográficos en 'Fotogramas con Hombreras'. Se proyectará el Corto ganador del Festival Fancinegay, 25 festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura y 'Volver' Hay Ganas de Orgullo de Pueblo de J&B.

Mientras, 'Volver' obra de The Kids Are Right, cuenta la historia de un grupo de artistas del colectivo LGTBIQ+ que vuelven a sus pueblos originarios a bordo de una carroza del orgullo, según informa la organización del evento en una nota de prensa.

Una roadmovie que transita por la geografía española visibilizando el choque cultural con el pasado mas intransigente.

VI FOTOGRAMAS CON HOMBRERAS

La actividad 'Fotogramas con Hombreras' nace en el año 2015 como actividad paralela al festival Horteralia. En su segunda edición se posicionó como un evento feminista, ya que consiste en la proyección de cortometrajes concebidos y dirigidos por mujeres para poner en valor el trabajo de las directoras.

Se trata de un programa que fomenta la creación más allá de los cánones establecidos por la industria de la música, del cine o de la moda.

En definitiva, 'Fotogramas con Hombreras' brinda la oportunidad de conocer el trabajo desarrollado por directoras y guionistas con una visión rompedora que utilizan el humor y la comedia como herramientas para cambiar el mundo.