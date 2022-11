La Banda Sinfónica Provincial distingue a la Diputación de Cáceres con la Batuta de Oro

Ep.



La Banda Sinfónica Provincial va a entregar este viernes a la Diputación de Cáceres la Batuta de Oro por su apoyo durante los 40 años de historia de la formación musical, que ha ofrecido en todo este tiempo un total de 1.426 conciertos, de los que 386 han tenido lugar en la capital cacereña.



Por eso también se distingue con la Batuta de Honor al Ayuntamiento de Cáceres, por ser la ciudad que más conciertos ha acogido, y a la Junta de Extremadura, porque en sus inicios la banda era la única que existía a nivel regional y ofrecía actuaciones en toda la geografía extremeña.



La Batuta de Oro la recogerá el presidente de la diputación cacereña, Carlos Carlos, mientras que por parte del ayuntamiento cacereño acudirá a recoger su Batuta de Honor el concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, y el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, recibirá el galardón en representación del gobierno regional, al que se le reconoce "por su implicación y compromiso con la cultura".



El acto, conducido por la periodista Laura Gallego, será a partir de las 20,30 horas en el Palacio de Congresos de la capital cacereña donde los 60 músicos de la Banda Sinfónica Provincial ofrecerán un concierto en el que sonarán las principales obras que han interpretado en esto 40 años de historia.



"Haremos un guiño a la música militar, obras sinfónicas, bandas sonoras, piezas de Semana Santa con danza, y sonarán dos pasodobles", ha explicado el director de la Banda Sinfónica, Antonio Luis Suárez, hijo del fundador de la agrupación en 1982, Antonio Luis Suárez Barquero.



El director ha destacado con esta gala quieren reconocer el apoyo que la Diputación de Cáceres ha dado a la banda en todos estos años porque "si no hubiese estado ahí la Banda Sinfónica Provincial no existiría", ha subrayado Suárez.



De hecho, la institución provincial es el único sustento económico de la banda, a la que aporta 54.000 euros al año para desarrollar una programación que puede llegar a los 40 conciertos anuales, 23 de los cuales están conveniados con la diputación cacereña.



"Tenemos una programación musical extensiva a cualquier orquesta profesional en cualquier punto de España", ha resaltado el director en declaraciones a Europa Press.



Entre los conciertos programados están los que realizan dentro de un ciclo didáctico los domingos en el Gran Teatro de la capital cacereña por donde pasaron en la última temporada 2.426 niños. "El objetivo es acercar la música a todos los niños a través de juegos", ha explicado Suárez.



Estas actuaciones tienen también un carácter solidario porque la entrada, que cuesta 6 euros, se destina a una causa benéfica y al banco de instrumentos, una iniciativa que pretende dotar de instrumentos musicales a las familias que no tienen medios para comprarlos, de manera que se tienen prestados 36 instrumentos en 12 municipios de la provincia donde hay escuelas de música.



"Con la gala de esta noche queremos reivindicar la posibilidad de que se siga apoyando y con más profundidad a la Banda Sinfónica Provincial porque la gente lo pide y donde vamos, llenamos", ha sentenciado el director, que ha apuntado que cuentan con una asociación de amigos de la banda que tiene unos 2.000 socios en la provincia, que van a los conciertos y "esto es algo que queda intrínseco en la cultural musical de la provincia de Cáceres".



El reconocimiento de la Banda Sinfónica Provincial traspasa las fronteras cacereñas y, en este mes de noviembre, ha sido portada de la revista Melómano, con lo que se ha convertido en la única formación musical extremeña que ha sido portada en toda la historia de la revista, referente en el mundo de la música.