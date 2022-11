FanCineGay arranca 25ª edición en Cáceres y llegará a 31 municipios, del 5 al 13 noviembre

El Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura, FanCineGay, arranca su 25ª edición este sábado en Cáceres con la gala de inauguración en la Filmoteca de Extremadura en Cáceres, a partir de las 20,30 horas, presentada por JC Corrales y Juan Manuel Domínguez 'El Bola'. Este año, el evento llegará a 31 localidades de la región del 5 al 13 de noviembre.

Este sábado, en la gala de inauguración en Cáceres, se proyectarán tres cortos: "Por qué no me gusta el helado de fresa", de Inés Pintor y Pablo Santidrián; "Dios te salve, María", de Julie-Estele Soard y Noelia Fluxá; y "Arnasa", de Raúl Barreras.

La programación de FanCineGay, que ya se puede consultar completa desde su página web www.fancinegay.com, incluye una variada oferta cultural para todos los públicos: 22 cortometrajes que podrán verse repartidos en seis ciclos, ocho largometrajes (uno de ellos documental), Videofórum LGBT con la presencia de personas refugiadas en Extremadura, presentación del corto documental "Pasaporte Libertad", Cinefórum "Orgullo rural" para alumnado de instituto, y las exposiciones 'DiversidArt' y '25 años de FanCineGay'.

En esta última, el público podrá redescubrir la historia del festival a través de sus carteles desde que comenzase en 1998 bajo el nombre de 'Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico de Extremadura', hasta la actualidad, haciendo un recorrido con el que no sólo se celebra el 25º aniversario del festival, sino también la evolución a nivel social en materia de derechos LGBTI. Esta exposición podrá verse durante la gala de inauguración, y estará expuesta en el Centro Joven de Badajoz del 8 al 13 de noviembre.

PELÍCULAS

En cuanto a la propuesta de largometrajes, FanCineGay acercará al público de la región un total de ocho películas proyectadas por primera vez en Extremadura.

Entre ellas, títulos como "Great freedom", que consiguió el Premio del Jurado (Un certain regard) en el Festival de Cannes 2021; "Something you said last night", cinta canadiense galardonada con el Premio Sebastiane (otorgado en el Festival de San Sebastián a la mejor película LGBT), y "Mi vacío y yo", una de las películas españolas más esperadas de la temporada, premiada en festivales como el de Málaga, el D'A Film Fest de Barcelona, el L.A. Outfest o el Toulouse Cinespaña.

Además, se proyectarán cintas internacionales como "Wildhood", "Petit mal" y "Amando a Highsmith" (documental basado en la vida de la escritora Patricia Highsmith), la comedia española "La amiga de mi amiga", y "Lugares a los que nunca hemos ido", película póstuma de Roberto Pérez Toledo, director que estuvo siempre muy vinculado a este certamen.

Su película, premiada en prestigiosos festivales de cine como el de Málaga o Alicante, servirá para abrir esta edición de FanCineGay este domingo en el Centro Joven de Badajoz, y el día 10 de noviembre en la Filmoteca de Extremadura en Cáceres.

La gala de clausura se celebrará el sábado 12 de noviembre a las 20,00 horas en el Círculo Pacense de Badajoz, donde se procederá a la entrega de los Premios 25FCG y el público podrá disfrutar de multitud de sorpresas.

La gala estará dirigida por Javier Herrera y, presentada por Paca Velardiez, Olga Ayuso y Leo Arán.