La muestra 'Guerrilla Girls' llega al Archivo Histórico Provincial de Cáceres

La muestra 'Guerrilla Girls: Portfolio Complet' se puede visitar desde este jueves, 3 de noviembre, en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, donde permanecerá expuesta hasta el próximo 17 de diciembre.

En concreto, esta exposición, organizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, parte de un grupo de artistas de acción feminista que, con ironía y sentido del humor, y a través de mensajes muy directos, ponen de manifiesto la discriminación de las mujeres en el mundo de las artes visuales, del cine y de la cultura en general.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, quien ha estado acompañada por la comisaria de la exposición, Yolanda Torrubia, así como por el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez.

"¿Tienen que estar desnudas las mujeres para conseguir entrar en el Museo Metropolitano de Arte?" Esta fue una de las primeras preguntas que se hizo el colectivo Guerrilla Girls ante la realidad de que en este museo en 1989 menos del cinco por ciento de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, pero el 85 por ciento de los desnudos son femeninos.

Esta reivindicación, hecha póster manipulando uno de los desnudos más conocidos de la historia del arte, 'La gran odalisca de Ingres', se convirtió en uno de los iconos del colectivo. El colectivo Guerrilla Girls se formó en 1985 en Nueva York como un grupo anónimo de artistas de acción feminista.

De hecho, su primera acción fue la manifestación que tuvo lugar delante del MOMA de Nueva York, en el que se mostraba la gran exposición 'An International Survey of Painting and Sculpture' (Un estudio internacional de pintura y escultura), en la cual participaban 13 mujeres de un total de 169 artistas y prácticamente ninguno de color.

Lo más molesto, dicen, fue que además el comisario de la exposición en declaraciones a la prensa afirmaba que "los artistas que no estuvieran en esa exposición deberían replantearse su carrera".

Este fue el detonante que las llevó a la acción, aunque ya llevaban tiempo observando que había mucho que cambiar en el mundo del arte. Conocidas por utilizar máscaras de gorilas para ocultar su rostro, se identifican con el nombre de mujeres artistas fallecidas como Frida Kahlo, Eva Hesse, Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gertrude Stein o Georgia O'Keeffe, entre otras, omitiendo así su identidad real al mundo y reivindicando los logros de aquellas mujeres.

Las acciones y obras de Guerrilla Girls intentan contrarrestar las tradiciones patriarcales y sus comportamientos en el ámbito cultural. Su discurso, analítico y crítico, es reforzado mediante el uso de la ironía y el sentido del humor, como se observa en sus acciones, informaciones, discusiones, debates o exposiciones, según informa la Junta en una nota de prensa.

Con más de 35 años de existencia, este colectivo ha producido multitud de láminas, libros, pegatinas, proyectos de dibujo, ediciones gráficas y revistas sobre el sexismo y la discriminación de las mujeres en el mundo de las artes visuales, del cine y de la cultura en general.

'Portfolio Compleat', definido por el propio colectivo como una muestra de la "conciencia del mundo del arte", recoge todo este repertorio que se apropia del lenguaje visual del marketing publicitario para transmitir sus mensajes de una forma directa. Constituye el último material producido por este grupo que, como ellas mismas lo definen, "no está listo para agradar".

Cabe destacar que 'Guerrilla Girls. Portfolio Compleat' se exhibió por primera vez en el C3A de Córdoba el pasado año 2021. Comisariada por Yolanda Torrubia presentaba el último material producido por este colectivo y que forma parte de la colección del Centro de Arte Andaluz de Arte Contemporáneo.

LA CULTURA COMO "SERVICIO PÚBLICO"

Así pues, en la presentación de la muestra, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes ha afirmado que la Administración regional "trabaja para crear una oferta cultural de calidad para la ciudadanía a través de espacios para el encuentro y el aprendizaje, pero también para la reivindicación, en especial cuando se trata de luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de cualquier colectivo con independencia de género o raza".

En este sentido, Nuria Flores Redondo ha subrayado que "desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura nos esforzamos cada día en aportar nuestro granito de arena a la causa de las 'Guerrilla Girls', partiendo de la idea de cultura como servicio público y derecho de la ciudadanía, pero también como herramienta de lucha, reivindicación y transformación".

Según sus palabras, esta exposición "es prueba evidente y elocuente de nuestro apoyo a la lucha por la igualdad de género, conscientes aún de que queda mucho camino por recorrer", tal y como informa la Junta.

A su vez, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes ha manifestado el firme compromiso para revertir las estadísticas que demuestran que "las mujeres siguen infrarrepresentadas en los museos del mundo y que aún queda mucho camino por recorrer".

Igualmente, Flores Redondo ha recordado algunas de las exposiciones recientes llevadas a cabo por la Consejería donde el artista es una mujer, como el caso de 'Lenguaje de huellas', de Ruth Morán, o el de las cuatro exposiciones organizadas en 2020 por la Consejería: 'De la nube a la pared' de Isabel León; 'Enlazar', de Ana H. del Amo; 'Pudimos ser nosotros', de Isabel Campón y 'Pattern Reveal', de Isabel Flores así como 'COM-PO-SI-TION' de Lara Ruiz y 'Extremadura Ilustrada' de Gels Caletrío en 2022 "y que nutren, en gran medida, nuestro circuito de exposiciones gracias a las Ayudas a Artistas Visuales que esta Consejería convoca cada año donde, cada año y por méritos propios, es mayor el número de mujeres artistas", ha sentenciado.