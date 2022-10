'Miles Gloriosus' llega al Teatro Reina Victoria de Madrid tras arrasar en Mérida

La comedia 'Miles Gloriosus' llega al Teatro Reina Victoria de Madrid a partir del 26 de octubre tras vender más 15.500 entradas en sus cinco días de representación el pasado mes de agosto en su estreno en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en los que colgó el cartel de 'No hay localidades'.



Carlos Sobera lidera un elenco que cuenta con Ángel Pardo que lleva las riendas de la función en el papel de Geta, además de Elisa Matilla como Minervina, Elena Ballesteros como Cornelia, Juanjo Cucalón interpreta a Senectus, David Tortosa es Plenilunio, Antonio Prieto, quien además de firmar la versión es Capadocio y, para terminar, Arianna Aragón debuta interpretando el papel de Porcia.



Este espectáculo trata temas como el amor tóxico y la venganza, cuestionando la lealtad ante la tiranía. El argumento principal versa sobre 'Miles Gloriosus', un militar que secuestra a una bella joven y la tiene en su casa de Éfeso, donde vive también Geta, un esclavo a su servicio que ya conocía a la joven de antes y también al hombre del que verdaderamente está enamorada, y que por supuesto no es Miles. Todo se complica cuando los amantes son descubiertos por otro de los esclavos de Miles, que se dispone a ir a contárselo a su amo.



'Miles Gloriosus' es una comedia desternillante sobre un militar fanfarrón, narcicista, vehemente y obsesionado con el sexo en la que se suceden los enredos y las risas, según informa Pentación en una nota de prensa.



PEP ANTÓN GÓMEZ, EL DIRECTOR MÁS LAUREADO



Esta comedia está dirigida por Pep Antón, quien ha estrenado tres obras en el festival de Mérida y en todas las funciones ha hecho pleno de público. En total, 20 veladas con "todo vendido", más de 62.000 butacas lo que lo convierten en este director con más entradas vendidas de los últimos años del certamen emeritense.



Primero fue El Eunuco en el 2013 con el que logró cinco llenos; en 2017 consiguió 10 noches de "Sold out" con La comedia de las mentiras y, por último, cinco llenos consecutivos en esta edición del Festival de Teatro de Mérida con este Miles Gloriosus.



Cabe destacar que se trata de una producción del Festival internacional de Teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones, que se representará de miércoles a viernes a las 20:00 horas, los sábado a las 18:00 y a las 21:00 horas, y los domingos a las 17:30 horas.