Festival Internacional de Blues regresa a Cáceres con nueve conciertos gratuitos

La cita será desde la tarde del jueves 29 de septiembre hasta la mañana del domingo 2 de octubre, jornadas en las que pasarán por el casco histórico cacereño conocidos bluesmen y blueswoman.



El programa comenzará el jueves día 29 en la plaza de Santa María con la actuación de Swing ton ni Song, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a cuatro días de música.

La banda nació en 2015 de las ganas de recuperar las raíces del jazz, swing y el dixieland de los años 20-30 del pasado siglo, al más puro estilo de New Orleans, haciendo de sus conciertos un show divertido, simpático y cercano a todos los públicos.



El grupo está formado por Juanlu González al saxo, Gonzalo Barrera a la guitarra eléctrica y banjo, Luis Sanz al contrabajo y Rafa Huertas a la batería. Desde 2021, Swing Ton Ni Song crece en formato, sumando la calidez de la voz de Aurora Samino, que podrá escucharse este jueves a las 20,00 horas.



Dos horas más tarde le tocará el turno a Selwyn Birchwood, de manera que a las 22,00 horas sonarán los ritmos del revolucionario y joven visionario del blues, que lanzó su esperado tercer álbum Alligator, Living In A Burning House, en enero de 2021.



El viernes en el mismo escenario de la plaza de Santa María actuará Richard Ray Farrell and the Leisure Men (20,30 horas), un cuarteto basado en el blues y el rock que explota en el escenario y convierte incluso al más escéptico de los oyentes en entusiastas del blues. Ray se ha unido a Troy Nahumko a la guitarra y a los hermanos Sergio y Pablo Barez para conformar una de las mejores secciones rítmicas de blues de España.



The Cinelli Brothers actuará a las 22,20 horas. Se trata de un proyecto que nace de una pasión común por el blues eléctrico de Chicago y Texas de los años 60 y 70, cuando los hermanos Marco (guitarrista y cantante principal) y Alessandro (bateria) decidieron formar un equipo explosivo que mostraba un repertorio original al estilo de Chess, Stax y Motown. Junto a los dos hermanos en el escenario, estará Enzo Strano al bajo y Tom Julian-Jones a la armónica y la guitarra.



La jornada del viernes la cerrará Mitch Laddie Band a partir de las doce y cuarto, considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo.

Mitch ha lanzado seis álbumes con elogios de la crítica de Blues Rock, y es conocido en toda la escena europea como un genio de la guitarra volcánica con sutilezas musicales y una madurez conmovedora mucho más allá de su edad.



El sábado, día 1 de octubre, actuará en El Corral de las Cigüeñas Big Yuyu en una sesión vespertina a partir de las 17,30 horas. Big Yuyu se formó en 2006 en Mallorca y, desde su creación, atesora más de 3.000 conciertos en clubes y festivales de España, Alemania, Holanda, Gran Bretaña y Suiza.



A partir de las 20,30 horas, los conciertos regresan a la plaza de Santa María con el concierto de Wax & Boogie Feat Pablo Sanpa. Ster Wax y David Giorcelli se han convertido en uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del rhythm and blues y del boogie woogie, y han sabido captar como pocos el verdadero espíritu de la música tradicional del pueblo afroamericano para transformarlo en su propio medio de expresión. Su conocimiento del lenguaje de la música negra es amplio, rico y variado.



A las 22,20 horas, le llega el turno a Adrián Costa Blues Band, uno de los representantes más valorados del blues español. Da sus primeros pasos en su ciudad natal a los 13 años con la banda The Red Blues Band.

En 1999, se muda a Madrid, junto con el armonicista Marcos Coll, para formar parte de la Tonky Blues Band con cuya banda tendrá la oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Buddy Miles (Jimi Hendrix Band of Gypsys) y Mick Taylor (The Rolling Stones).



Unos años mas tarde, Marcos y Adrián deciden formar un nuevo grupo con el nombre de Los Reyes del K.O. Esta formación dará lugar a 6 discos y la presencia en numerosos festivales europeos.

Después de una larga estancia en Berlín, Adrián decide trasladarse a la bahía de San Francisco en donde comienza a trabajar con su banda Adrián Costa Blues Persuasion.



La programación del sábado se cierra a las 00,15 horas con Red House Revival, que cuenta con más de 20 años a sus espaldas.

Ahora la banda se renueva con nuevo logo, temas, repertorio y una nueva voz que acompañará a partir de ahora a la formación Red House Revival, capitaneada por Francisco Simón y su guitarra.



Para despedir el Cáceres Blues Festival, habrá una matiné el domingo 2 de octubre en El Corral de las Cigüeñas a partir de las 13,30 horas, según la información de la organización en su página web y recoge Europa Press.