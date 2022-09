De septiembre a diciembre, el Gran Teatro de Cáceres programa 40 espectáculos

Ep./Rd.



El Gran Teatro de Cáceres, que reanudará el próximo 23 de septiembre su programación tras el parón veraniego, ha programado un total de 40 espectáculos hasta el 10 de diciembre en los que no faltará la música, el teatro, el humor, la magia y montajes dirigidos al público infantil.



En el ámbito teatral se podrán ver obras como Los Santos Inocentes, con Javier Gutiérrez en el papel de Paco el Bajo, o a Juan Diego Botto encarnando el papel de García Lorca, así como producciones con sello extremeño como Desahucia-2, que firma Teatrapo. La programación musical incluye los conciertos de Marlango, Ismael Serrano y Siempre Así, entre otros, además del humor de Carles Sans, uno de los componentes de Tricicle con su montaje 'Por fin solo'. También habrá huevo para el festival de flamenco de las minas de Aldea Moret o un concierto dentro del Irish Fleadh



De momento, el telón se levantará el viernes 23 de septiembre con Camerinos, un montaje protagonizado por Javier Herrera y Raquel Palma sobre los momentos previos que los actores viven en los camerinos antes de saltar al escenario. El domingo, 25 de septiembre, en horario matinal (12,00 horas) varios artistas locales ofrecerán un concierto en el que participarán Paula Rubio, Nicolás Bernáldez, David de Rueda y Chloé Bird.



El humor de gesto elocuente llegará el viernes 30 de septiembre con la obra Deshaucia-2, y ya en octubre llegará la Billy Boom Band para los más pequeños, así como un concierto familiar de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres o el festival Danzamaratón. El viernes 7 de octubre se escuchará en el teatro de la calle San Antón el dúo Marlango, compuesto por Leonor Watling y Alejandro Pelayo para ofrecer un concierto especial en el que repasarán todos los álbumes de su trayectoria.



Al día siguiente, el sábado 8 de octubre Sergio Peris-Mencheta dirige 'Una noche sin luna' con texto e interpretación de Juan Diego Botto en una pieza conmovedora y sorprendente que habla de Federico García Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, con mucha ironía, emotividad y sentido del humor. Una semana después, el sábado 15, Carlos Escobedo ofrecerá un concierto en estado puro.



La magia y el humor para toda la familia llegará con 'El Gran Show de Cesáreo' el domingo 16 de octubre, mientras que el sábado día 22 le tocará el turno a La Banda Sabinera con Antonio García de Diego y Jaime Asúa que son coautores, junto a Joaquín Sabina, de muchas de las canciones del artista. La obra 'Chocolate amargo' para público juvenil se podrá ver el domingo 23 de octubre con un relato reflexivo sobre la violencia.



ALOHA EXTREMADURA



El viernes 28 de octubre se podrá ver el espectáculo Aloha Extremadura dentro del marco del I Congreso Internacional de Emigrantes Españoles a Estados Unidos, que se celebrará en la ciudad en esas fechas. El montaje, que incluye música, danza, teatro y literatura, está basado en el viaje realizado por cerca de 600 emigrantes extremeños a las islas Hawai en 1912 y 1913.



Y dentro del Cáceres Irish Fleadh el sábado 29 actuará The Unwanted, en un espectáculo de la cantante el grupo Dervish que se une al guitarrista y violinista Seamie O'Dowd, y al instrumentista californiano Rick Epping.



Noviembre comenzará con un homenaje a Rocío Jurado y Raphael con el espectáculo 'Como yo te amo' que pondrán en escena Raquel Palma y Alberto Moreno el viernes, día 4. El sábado, día 5, se podrá ver 'Pizpireto', un show de comedia alegre orquestado por David Puerto. Ese fin de semana se cierra el domingo, día 6, con la obra 'De tripas corazón', Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno en 2020, una comedia negra de María José Estefanía Sastre que trata sobre la partición y repartición de los restos mortales de Santa Teresa de Jesús.



ISMAEL SERRANO, LOS SANTOS INOCENTES...



La gira 'Seremos' de Ismael Serrano recalará en el Gran Teatro el viernes 11 de noviembre con una propuesta que va más allá del concierto convencional. Se trata de un espectáculo que contiene teatro y, por supuesto, canciones del autor en su versión más emocionante y cercana al público.



El sábado, 12 de noviembre, 'Los santos inocentes' llenarán el escenario con una versión de Fernando Marías y Javier Hernández-Simón del texto de Miguel Delibes. Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Luis Bermejo, Raquel Varela y Jacobo Dicenta forman parte del elenco.



El domingo 13 volverá la Banda de la Diputación Provincial con un concierto dirigido a niños y jóvenes, y del 15 al 17 se celebrará la Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura para promocionar los últimos montajes del teatro profesional en la región. El sábado 19 le llegará el turno al folk de la mano de la Asociación El Redoble, que presenta el espectáculo Jota (J), para continuar el lunes 21 con el concierto del Conservatorio de Música en honor a santa Cecilia.



Samarkanda Teatro presentará el viernes 25 de noviembre la obra 'La vaca (always coming back)', y el sábado, día 26, vuelve a Cáceres Siempre así, el grupo sevillano que lleva 30 años en los escenarios que han dado para 16 discos en el mercado, alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera, y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica.



El ballet clásico también tiene un hueco en la programación del Gran Teatro con 'El cascanueces' a cargo del Ballet de Kiev dirigido por Ana Sophia Scheller. De cada entrada vendida se hará una donación de 1,5 euros a Unicef para apoyar su trabajo en la emergencia en la guerra en Ucrania. El espectáculo se podrá ver el martes 29 de noviembre a las 20,30 horas.



También habrá un hueco para la copla en el espectáculo musical del sábado 3 de noviembre con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad, titulado 'En tierra extraña' y dirigido por Juan Carlos Rubio, en el que se relata el encuentro entre Concha Piquer y Federico García Lorca. Y el domingo 4 se escuchará la propuesta del XVIII Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret.



El montaje 'Prime, el cristal y la hiena' llegará el viernes 19 de diciembre para plantear un debate moral y social entre las expectativas laborales y personales de cinco jóvenes veinteañeros que trabajan en una fábrica de paquetería online.



El domingo, 10 de diciembre, el humor llenará la sala principal del Gran Teatro cacereño con Tricicle, que presenta su nuevo montaje 'Por fin solo' con Carles Sans, en un espectáculo basado en hechos reales que combina lo que se dice y cómo se cuenta, a través del gesto y la palabra.



CALIDAD Y VARIEDAD ESCÉNICA

Toda la programación se ha presentado este viernes con la presencia de la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas; el diputado provincial de Cultura, Fernando Grande; la concejala cacereña de Cultura, Fernanda Valdés, y la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, que ha desgranado la agenda hasta final de año.



Así, García Cabezas ha afirmado que “la cultura y, en especial, las artes escénicas y la música que se desarrollan en el Gran Teatro de Cáceres, son herramienta para el progreso de las sociedades, ya que nos ponen a nosotros mismos sobre el espejo y nos llevan a la reflexión y también nos abren a otras realidades que nos amplían la mirada”.

“Hay que subrayar la variedad de formatos, géneros y disciplinas que conforman están programación y que conectan con todos los públicos”, ha aseverado, según informa la Junta en una nota de prensa.

En concreto, García Cabezas ha destacado “la calidad de la programación y la variedad artística y escénica”, destacando que forman parte de los espectáculos presentados muchos de los que “además de contar con reconocimiento de público y crítica, están programándose en toda España y en las grandes ciudades y que tenemos la suerte de que lleguen a Cáceres con un precio asequible apara el público gracias a la labor de las instituciones públicas”.

Finalmente, la secretaria general también ha valorado la apuesta por las empresas de la región, tanto grupos como solistas o compañías, que cuentan con la calidad necesaria para estar en este teatro.



En esta línea, el diputado provincial Fernando Grande también ha incidido en la importancia de que la cultura forme parte de la vida de la gente y ha agradecido que el Gran Teatro se ponga a disposición de colectivos culturales de la ciudad que trabajan durante todo el año, mientras que la concejala cacereña ha aplaudido la variedad de espectáculos que abarcan todas las edades y gustos.