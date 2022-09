La Diputación acercará el castúo con un nuevo programa cultural de charlas y talleres

La Delegación de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz ha presentado este martes un nuevo programa que ahonda en las raíces culturales de Extremadura mediante una de las herramientas más precisas y naturales, el lenguaje.

Así lo ha introducido el vicepresidente primero de la Institución provincial, Ricardo Cabezas, la iniciativa “Assina: recuperando la lengua extremeña”, en colaboración con OSCEC Estremaúra (Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura) para dar a conocer la realidad lingüística de Extremadura en general y de nuestras comarcas y municipios en particular.

A su entender, “la riqueza lingüística de nuestro país, con cuatro lenguas reconocidas oficialmente en el texto constitucional, tiene un reflejo más real si consideramos otros códigos lingüísticos relevantes en sus comunidades de hablantes”.

Según sus palabras, estas lenguas, menos difundidas, han evolucionado con menor tradición literaria y cultural, con menos hablantes o con un escaso conocimiento, tal y como informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

En el caso extremeño existe una tradición literaria y cultural, en lo que popularmente se conoce como “castúo” o “estremeñu”, con Luis Chamizo y Gabriel y Galán como referentes ineludibles. También existe una tradición popular y existen hablantes habituales, “por lo que nuestro planteamiento es: ¿por qué no conocerlo?, ¿por qué no, al menos, dejar de conocerlo a medias o de forma insuficiente?, ¿por qué no promover un acercamiento a una forma de expresión que mucho tiene que ver con nuestra historia y tradiciones, es decir, con la base de lo que hoy somos como extremeños?”, se ha preguntado Cabezas.

Así pues, mediante charlas y talleres se desea poner valor una tradición oral que es, junto con el castellano, hilo transmisor de la cultura popular extremeña y que es en sí misma un valioso patrimonio cultural y lingüístico.

En este sentido, Daniel Gordo y Juan Pedro Sánchez, presidente y vicepresidente de OSCEC, reconocen que este programa supone un paso adelante, un cambio en el interés por esta lengua.

Las actividades, de unas dos horas de duración, están estructuradas en tres bloques: charla introductoria de carácter informativo y divulgativo donde se explica el origen de las lenguas minoritarias, la situación actual en que se encuentran así como las características del habla extremeña en su conjunto y sus peculiaridades locales y comarcales. Además, se dan respuestas a las preguntas y se ofrecen soluciones para el fomento, conservación, transmisión y difusión de este patrimonio cultural.

El segundo bloque es de contenido audiovisual con música, documentos sonoros, cuentos y leyendas populares en lengua vernácula, poesías tanto de autores clásicos, como Chamizo y Gabriel y Galán, y de poetas actuales. Se completa con juegos y ejercicios interactivos sobre el léxico extremeño, jugando a descubrir el grado de conocimiento por parte de los asistentes.

Por último, se abre un coloquio con la participación del público, muy enriquecedor, en el que cada uno puede compartir su propia experiencia vivida en relación a su expresión oral.

RECUPERAR EL PATRIMONIO INTANGIBLE

Por su parte, para Juan Pedro Sánchez, se trata de recuperar el patrimonio intangible, “el que no se ve pero se siente, visibilizando nuestra cultura lingüística, minoritaria o minorizada, para que reconozca y exhiba con orgullo”.

Para ello, la escuela debe ser el camino, sobre todo entre los más pequeños. Las actividades se desarrollan en 11 localidades de diferentes comarcas, con la intención de llegar a todo el territorio de la provincia de Badajoz.

Cabe recordar que el programa comenzó el pasado 22 de julio en Puebla de Alcocer. Viajó al día siguiente a Segura de León para continuar el 17 de agosto en Orellana la Vieja, el 20 en Cabeza del Buey, el 25 en Salvaleón y el 26 en Llerena.

Durante septiembre las fechas y localidades son el día 21 en Almendralejo, 24 en Los Santos de Maimona y 30 en Valverde de Leganés. El circuito se cierra en octubre en Arroyo de San Serván el día 14 y en San Vicente de Alcántara el 21.