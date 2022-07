Chloé Bird presenta su álbum 'Flores y Escombros' en los Conciertos de Pedrilla de Cáceres

Los Conciertos de Pedrilla recibirán este viernes, 29 de julio, a la artista cacereña Chloé Bird, que presenta su último disco 'Flores y Escombros'.



La actuación, que tendrá lugar en los jardines del Museo Pedrilla-Casa Guayasamín de Cáceres, comenzará a las 22,30 horas, y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.



Con su voz y su piano como protagonistas, este trabajo tiene un enfoque "moderno, sincero, más luminoso y enérgico" que convierte 'Flores y Escombros' en un viaje que "nunca quieres que termine".



Chloé Bird es compositora, cantante y actriz. Licenciada en Arte Dramático y titulada en el Grado Profesional de piano, ha participado en festivales como Europa Sur (2012, 2014), Womad (Cáceres, Charlton Park - UK), Contempopránea (Badajoz, 2015), BIME City Live Bilbao (2016) o la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín (Colombia, 2016).



Entre sus anteriores trabajos se encuentran el EP October Moon (2013), The darkest corners of my soul (LP, 2015), Un mundo de niños raros (público familiar, LP, 2017) y The light in between (LP, 2018).