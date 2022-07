Réplicas de fragmentos de lienzos y paneles de la Cueva de Maltravieso llegan a Cáceres

Réplicas de algunos fragmentos de lienzos y paneles de la Cueva de Maltravieso de Cáceres se han ubicado en diferentes edificios de la capital cacereña.



Concretamente se pueden contemplar en el Edificio Valhondo, la oficina de turismo de la Plaza Mayor, el ayuntamiento, la entrada a la propia Cueva, la Casa de Cultura Rodríguez Moñino y el Centro Cívico Raimundo Medina.



Las réplicas han sido realizadas dentro del proyecto de investigación First Art y donadas por la Junta de Extremadura, en colaboración con el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.



En este sentido, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, José Ramón Bello, ha explicado que arqueólogos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura han desarrollado el proyecto de investigación First Art, en el que se integra un amplio equipo internacional, para analizar los pigmentos con los que fueron hechas las figuras de las cuevas de Maltravieso, con el objetivo de tratar de localizar trazas del ADN de los humanos que las realizaron.



De este modo, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Cáceres recuerda que hace algunos años, la cueva de Maltravieso pasó a formar parte de un selecto y reducido grupo de cavidades en la Península Ibérica en las que un equipo internacional de investigadores (incluidos algunos de la Consejería de Cultura) habían podido fechar, mediante el método de las series de uranio, pequeñas costras que cubrían algunas de las manos pintadas en la cueva cacereña. El resultado es que estas figuras fueron realizadas en una fecha anterior a 67.000 años.



El proyecto First Art, desarrollado por especialistas de la Consejería de Cultura, está financiado en el marco del programa europeo transfronterizo Interreg Poctep y los trabajos se han llevado a cabo también en la cueva portuguesa de Escoural.



Se ha compuesto de investigaciones, ha añadido, pero también de aplicación de la tecnología del escaneado laser 3D, la elaboración de nuevos modelos tridimensionales de alta resolución en ambas cavidades, tanto en Escoural como Maltravieso, que servirán de soporte para el desarrollo de visitas virtuales.



Finalmente, la materialización -en modo réplica- de algunos fragmentos de lienzos y paneles de la Cueva de Maltravieso, ha dado como fruto la realización de distintas piezas que, donadas por la Junta de Extremadura, han sido ubicadas en espacios públicos de la ciudad. Han sido ejecutadas por la empresa sevillana Museographia, y ubicadas en colaboración con el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha destacado Bello.