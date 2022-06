El Festival Flamenco y Fado de Badajoz arranca este viernes con Lina y Ostalinda Suárez

El XIII Festival Flamenco y Fado de Badajoz arrancará este próximo viernes, 1 de julio, y reunirá en la capital pacense a un nutrido grupo de artistas españoles y portugueses en torno a dos escenarios, la terraza de verano del López de Ayala y el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto.

En concreto, el primer concierto tendrá lugar el mismo viernes a las 22:00 horas en la terraza de verano del López de Ayala con dos artistas, la portuguesa Lina en primer lugar y la española Ostalinda Suárez a continuación. Lina lo hará con su último espectáculo 'O Busto' y Ostalinda con 'Acaná off'. Los precios de las entradas oscilan entre los 15 y los 12 euros.

La cantante de fados Lina reencarna a la mítica Amália Rodrigues en su nuevo espectáculo de fado tradicional; y estará acompañada por Pedro Viana a la guitarra portuguesa, Bernardo Viana a la viola y Carlos Menezes a la viola baixo.

Lina, una fadista con formación clásica pero con querencia a la experimentación, reinterpretará temas del álbum sin título, seminal y revolucionario, uno de los más importantes de Amália Rodrigues, para siempre conocido como 'O Busto'.

Cabe destacar el extremo cuidado técnico, tanto en el sonido como en la iluminación, ambos de alta calidad, según informa el teatro pacense en una nota de prensa.

Así pues, Lina es uno de los valores más seguros e interesantes del fado actual. Nacida en Trás-os-Montes, estudió teatro, cantó ópera y, un día, se dejó llevar por el fado. Trabaja en el Club do Fado, en Alfama, y tiene varios proyectos editados, los discos 'Carolina' (2014) y 'EnCantado' (2017), editados a través de Sony Music.

En 2020 lanzó el disco 'Lina_Raül Refree', una colaboración entre la cantante de fado y el músico y productor español Raul Refree, productor de nombres como Silvia Pérez Cruz y Rosalía. Multipremiado, este proyecto que ofrece una reinterpretación del fado y el repertorio de Amália a base de voz, piano y sintetizadores, fue elegido el Mejor de 2020 por productoras de radio de Europa, a través de World Music Charts Europe, y recibió el Premio Carlos do Carmo, promovida por la Sociedad Portuguesa de Autores (2021).

El álbum también fue distinguido con el premio Coup de Coeur 2021 de la Academia Charles Cros, nominado a los Victoires du Jazz y preseleccionado para el premio European Music Moves Europe - New Talent 2021, habiendo sido elogiado repetidamente en la prensa nacional e internacional, entre otros por la BBC, Les Inrocks, The Guardian y Pitchfork, habiendo sido también distinguidos por la crítica alemana.

OSTALINDA SUÁREZ Y 'ACANÁ OFF'

Por su parte, Ostalinda Suárez, presenta 'Acaná off', una versión reducida del espectáculo 'Acaná' que, sin perder su esencia, está diseñado y pensado para poder ser representado en un sinfín de espacios escénicos y poder llegar a todos los públicos. Ostalinda Suárez tocará la flauta travesera y estará acompañada por Juan Manuel Moreno a la guitarra; los cantaores Manuel Pajares, Antonio Saavedra y Lolo Saavedra. Además le acompañara al violonchelo Sancho Almendral; Pakito Suárez 'El aspirina' al piano y percusión; Roberto Jaén percusiones y Zaira Santos y Jesús Ortega al baile. Este espectáculo está producido por la Junta de Extremadura. Una mezcla de música clásica, contemporánea y arte jondo rodean a este espectáculo, que lleva por título 'Acaná off' , "ahora" en caló. Las obras de grandes autores clásicos toman una perspectiva muy flamenca en manos de Ostalinda Suárez. Así, 'Acaná Off' contiene un valor artístico y cultural de primera magnitud bajo la dirección escénica del bailaor y coreógrafo Jesús Ortega. No solo se muestra una nueva cara de los compositores clásicos, sino que se ofrecen nuevas creaciones musicales desde visiones culturales diferentes, y una clara perspectiva de género, ha señalado el López de Ayala, sobre este espectáculo singular que busca proporcionar un buen ramillete de emociones a los aficionados del flamenco, pero también a los melómanos clásicos. Ostalinda Suárez ha sido la primera mujer gitana en licenciarse en flauta travesera de Europa, concertista y solista de la European Romani Simphonic Orchestra con sede en Bulgaria, gitana de nacimiento y flamenca de convicción pretende elevar a lo más alto la música española y el flamenco, en este espectáculo.