Festival de Teatro Clásico de Cáceres se traslada a Plaza de las Veletas en su recta final

Olga Margallo dirige el musical 'Yo, la peor del mundo', una reivindicación de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que se podrá ver el viernes, mientras la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Nao d'Amores presentan el sábado 'Numancia' de Cervantes. El domingo día 26 concluye el festival con la producción colombiana 'Amo y criado', una comedia de capa y espada de Francisco Rojas Zorrilla.



Así, la representación de 'Numancia' llegará a la plaza de las Veletas el sábado a las 22,30 horas y en ella, la directora de la compañía Nao de D'Amores, una de las más prestigiosas de España, aborda la historia de un mito nacional: la resistencia de la comunidad hispana frente al poder de Roma que la sitia en el conocido como cerco de Numancia.



Zamora recibió la invitación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico para montar esta pieza de Cervantes, un texto que esta compañía, sorprendentemente, no había llevado a escena en sus tres décadas de existencia.



La obra, señala la directora, "es un ejemplo privilegiado de las teorías cervantinas según Luis Rosales sobre la apropiación de la libertad, que se articulan en dos vías diferentes: la libertad personal (que no individual) y la libertad social". Y, de nuevo, la música inunda un espectáculo de Nao D'Amores, que rastrea en la historia del texto y el contexto histórico para componer su banda sonora procedente de piezas del Renacimiento, de los cancioneros españoles y los madrigales italianos, de Tomás Luis de Victoria y de las danzas populares.



Un día antes, el viernes 24, el festival propone un sorprendente musical en torno a la poetisa y prosista vasco-mejicana Sor Juana Inés de la Cruz. 'Yo, la peor del mundo' se podrá ver en la plaza de las Veletas, a las 22,30 horas. De carácter feminista, el espectáculo describe la posición de lucha contra la moral católica y la defensa de la búsqueda de la identidad de la escritora.



Con la fuerza de sus versos, esta monja y escritora, según la versión de Antonio Muñoz de Mesa, hechiza a la corte colonial mexicana de un Imperio decadente, donde se convierte en amante de los poderosos, musa del Siglo de Oro y víctima de una Iglesia que no puede someter su espíritu rebelde.



Bajo la dirección de Olga Margallo, esta producción de Vaivén Producciones es un espectáculo vitalista, contagiado del color, la música, la belleza y la imaginación de una mujer que fue un genio en su tiempo y que sigue asombrándonos en el nuestro.



El domingo 26 de junio se despide La escena clásica con Amo y criado (Donde hay agravios no hay celos), de Rojas Zorrilla. Procedente de Colombia, esta versión del Teatro Libre de Bogotá, Teatro Mayor y Clásicos en Alcalá la dirige Eduardo Vasco, de Noviembre Teatro, uno de los habituales en el festival cacereño.



Vasco decidió mantener el título tradicional con el que las grandes compañías de los siglos XIX y XX incluían esta obra en su repertorio, ya que es la relación entre ambos personajes y los equívocos que producen los que definen la acción y constituyen el eje sobre el que se mueven los engranajes de esta comedia de capa y espada.



También concluyen las representaciones musicales de Las notas clásicas, con el concierto La espera, a cargo de la agrupación extremeña La Spagnoletta (jueves, concatedral de Santa María, 20.30). Este espectáculo es una narración y un concierto. La narración, leída por la soprano Gloria Jaramillo, refiere la vida de una mujer que cuenta su día a día mientras aguarda la llegada de su caballero.



El concierto, que se entrecruza con la narración, es un viaje por el Siglo de Oro que presenta La Spagnoletta, integrada por un contrabajo, un oboe y voz de soprano. El conjunto interpretará piezas de Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Marc-Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi, Juan Hidalgo, José Marín, Gaspar Sanz y una de origen anónimo.



La sección Cine entre bambalinas concluye ese mismo jueves con dos proyecciones: la del cortometraje realizado por los participantes en el taller de creación cinematográfica del festival y la de la película Noviembre, dirigida en 2003 por Achero Mañas, en torno a un grupo de jóvenes que deciden llevar el teatro a la calle de un modo provocador.



LAS PIEZAS CLÁSICAS



Dentro de La piezas clásicas, en Esbozos Áureos alumnos de la Escuela de Artes Escénicas de Maltravieso representarán el miércoles (palacio de Carvajal, 20,30 horas) fragmentos de Tartufo, de Moliere, e interpretarán las canciones Lo que no cambiará y Shallow.



El viernes (Foro de los Balbos, 20,30 horas) la Compañía Aura Producciones estrenará La fábrica de los sueños, escrita por el profesor de la Universidad de Extremadura Florentino Escribano y dirigida por el venezolano Marcos Yepes. La obra la protagoniza un mago que tiene el poder para que todos los sueños se hagan realidad.



El último estreno del festival, Sex-Amerón, tendrá lugar en El corral de las cigüeñas (24,00 horas) dentro de La noche golfa. Inspirada en la colección de cuentos eróticos El Decamerón, del escritor italiano del siglo XIV Giovanni Bocaccio, la producción extremeña de Insertus y Cía traslada la trama de la obra al siglo XXI, con el azote de la Covid-19.



Dos jóvenes se refugian en una casa de campo, atraviesan una crisis porque su relación sexual ha perdido chispa, pero viendo un anuncio en televisión creen encontrar un remedio a su situación: el método Sex-amerón.



Por último, el patio de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno acogerá el domingo a las 20,30 horas la adaptación del cuento infantil Caperucita Roja, del escritor francés Charles Perrault, que aborda de una forma simpática el tema de la desobediencia para que los niños reflexionen sobre sus comportamientos.