Blanca Martín subraya la gran acogida de Las Edades del Hombre y actividades paralelas

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha subrayado la gran acogida que ha tenido por parte de la ciudadanía la exposición “Las Edades del Hombre” y las actividades paralelas en torno a esta muestra en Plasenci

La presidenta del Legislativo ha afirmado que la ciudad vive un año dulce, un tiempo que arrancó en abril con la inauguración de las muestras de pintura de Enrique Jiménez Carrero “Retablo Pasión y Vida” y “El último viaje”, obras pictóricas que pueden verse en La Casa del Dean y el Centro Cultural Las Claras respectivamente, que continuó en mayo con “Las Edades del Hombre” y que sigue ahora con esta nueva exposición.

Martín ha recalcado la vocación cultural de la Asamblea regional y la relación de esta última exposición con el Parlamento autonómico, pues la Cámara regional cuenta en su haber con obras de autores cuyas piezas también podrán verse ahora en Plasencia.

CONJUNTO CATEDRALICIO ÚNICO

Blanca Martín ha manifestado que estos días son muchos los ciudadanos y ciudadanas que viajan hasta la Capital del Jerte a disfrutar del arte.

Según Martín, “hay una respuesta magnífica por parte de gente de todas partes que viene a visitar este proyecto, “Las Edades del Hombre”, que puso en marcha la Junta de Extremadura con su presidente, Guillermo Fernández Vara, a la cabeza, el Obispado de Plasencia y el Ayuntamiento de Plasencia”.

De este modo, ha añadido que “aunque Plasencia no tenga museo, lo que no quiere decir que no debiese tenerlo”, cuenta con un conjunto catedralicio del que no disponen otras ciudades, algo, ha sentenciado, que es el gran museo y la marca de Plasencia.