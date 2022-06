Diseñadora Arena Martínez muesttra su diálogo entre moda y pintura en Sala El Brocense

La diseñadora madrileña Arena Martínez expone en la sala de arte El Brocense, dependiente de la Diputación de Cáceres, la muestra titulada 'Where art meets fashion' en la que establece un diálogo entre la moda y la pintura.



Bajo la premisa de sacar el arte de las paredes y llevarlo a la piel, Arena Martínez plantea una exposición que documenta el diálogo entre dos disciplinas creativas: pintura y moda. Y lo hace a través de colaboraciones con diversos artistas de las que surgen obras inspiradas en ellos mediante un meticuloso estudio de sus trabajos.



De este modo, se encontrarán prendas que captan la abstracción gestual de Papartus, la limpieza y las líneas de Juan Sotomayor, los juegos iconográficos de Marina Vargas o la libertad y frescura del extremeño Misterpiro.



El resultado es un universo estilísticamente diverso y único, pleno de color, como modo de reivindicar la creatividad artística que ha hecho de la marca Arena Martínez un referente del arte y de la moda, y que ha revolucionado el panorama español.



Además, la muestra presenta por primera vez el proyecto solidario 'One bag many smiles', basado en la fabricación de 20 bolsos en lienzo que fueron intervenidos por veinte artistas entre los que destacan nombre como José Manuel Ciria o Alberto Corazón.



SOBRE LA ARTISTA



Arena Martínez nació en Madrid en 1993 rodeada de amantes del arte. Aunque se formó en Negocios Internacionales en Londres, más tarde se especializó en gestión, marketing y producción de moda en la Universidad de Saint Martins.



Esta diseñadora ha trabajado en ferias de arte y casas de subastas alrededor del mundo. Después de doce años viviendo en Suiza, Londres, París y Dubai, y recorrer ferias de arte internacionales, vuelve a Madrid en 2017 con el propósito de unir sus dos pasiones: el arte y la moda. Un modo de reivindicar la creatividad artística y trasladar el arte de los museos a la calle.



De este modo, la marca comienza en 2017 con la colaboración del artista Papartus, produciendo una serie de kimonos reversibles, considerada hoy la prenda que mejor identifica a la firma, creando una colección en la que el color lo inunda todo.



Se trata de prendas con personalidad propia, ideadas para no pasar desapercibida y creadas bajo el concepto slow fashion con las que se ha podido ver a influencers y artistas como Frani García-Miró, Milena Smit, Nuria Roca o Vanesa Martín.

Recientemente, ha participado en el mundo de la automoción, ya que ha sido la encargada de convertir el nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid en toda una pieza de museo.



'Where art meets fashion podrá visitarse desde el 3 de junio hasta el 2 de julio, de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.