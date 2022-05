Una imagen de Salvatierra, entre 25 mejores de la Vía Láctea del blog Capture the Altas

El blog de fotografía y viajes Capture the Atlas acaba de publicar la quinta edición de su colección anual del “Milky Way Photographer of the Year” con las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea, entre las que se encuentra este año representada Extremadura con una espectacular imagen capturada en Salvatierra de los Barros por el fotógrafo extremeño José Manuel Galván Rangel.

En concreto, esta compilación siempre se publica a finales de mayo coincidiendo con “el pico” de la temporada de la Vía Láctea, y tiene como objetivo “inspirar y compartir la belleza de nuestra galaxia”.

Así pues, la lista de este año incluye imágenes tomadas en todo el mundo en 12 países como España, Chile, Argentina, Francia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Egipto, Eslovenia y Eslovaquia por 25 fotógrafos de 14 nacionalidades.

La calidad de la imagen, la historia detrás de la toma y, en general, la capacidad de inspirar de las fotografías son los principales factores para seleccionar las imágenes cada año de este concurso fotográfico, que tiene gran repercusión, y cada año es publicado por grandes medios de todo el mundo como Forbes [3], The Guardian [4] o National Geographic [5].

Además, el artículo no solo ayuda a otros fotógrafos que quieren fotografiar la Vía Láctea, sino que también “acerca nuestro universo al público general para aprender y descubrir más sobre la galaxia en la que nos encontramos”, tal y como informa el editor del blog de viajes y fotografía Capture the Atlas, Dan Zafra.

A través de una nota de prensa, subraya que la temporada de Vía Láctea abarca de febrero a octubre en el hemisferio norte y de enero a noviembre en el hemisferio sur, siendo el mejor momento para verla y fotografiarla en mayo y junio coincidiendo con el máximo número de horas de visibilidad en ambos hemisferios.

No obstante, considera que además de ser necesarias unas fechas muy concretas, el otro requisito para ver la Vía Láctea son cielos oscuros lejos de la contaminación lumínica. Por ello, siempre se recomienda salir lo más lejos posible de ciudades y otros centros de contaminación y visitar áreas con una mayor elevación.

De hecho, Dan Zafra, editor de Capture the Atlas, cura estas fotos durante todo el año buscando no solo imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo, sino que también busca nuevos talentos y lugares donde la Vía Láctea no se haya fotografiado antes, como las imágenes del Tíbet y el desierto de Xinjiang en la edición de este año.

Cabe recordar que Capture the Atlas es un blog de viajes y fotografía que publica recursos para organizar viajes y aprender fotografía. En concreto, se centra en fotografía de paisaje y astrofotografía y sus artículos cubren principalmente guías de fotografía, tutoriales e inspiración.