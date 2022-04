Índice, protagonista del programa 'Hablan nuestros documentos' de la Diputación de Cáceres

Ep

El programa 'Hablan nuestros documentos', que promueve la Diputación de Cáceres para sacar a la luz algunos de los fondos de su archivo histórico, se centra en esta décimo sexta edición en la revista Índice con una exposición titulada 'Índice literario', que muestra una recopilación de la prestigiosa revista literaria, artística, política y social, dirigida, durante más de tres años, por el extremeño Juan Fernández Figueroa.



La institución provincial se suma con esta iniciativa a la celebración del Día del Libro y, como viene siendo habitual en el desarrollo de este programa del Archivo y Biblioteca, la muestra se puede visitar en el vestíbulo del edificio Pintores 10 de la capital cacereña.



El diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande Cano, ha señalado que la institución provincial "quiere sumarse a la conmemoración del Día del Libro rescatando y dando a conocer parte del archivo de la revista Índice, mostrar cartas y fotografías relacionadas con la literatura".



El extremeño Juan Fernández Figueroa, como director de la revista, mantuvo desde 1951 hasta 1983 una abundante correspondencia con los personajes más destacados del momento, nacionales e internacionales, ya que el interés de la revista se centraba en dar cuenta de toda la actualidad literaria, política, artística y social.



Así, se pueden ver fotografías y cartas originales de José Lezama Lima, Juan Rulfo, María Zambrano, Camilo José Cela, Julio Cortázar, Ramón Gómez de la Serna, etcétera. 'Índice literario' hace un breve recorrido por la historia de la revista y relata cómo han llegado hasta el Archivo de la Diputación de Cáceres esos fondos.



EVOLUCIÓN DE LA REVISTA



Su evolución y estructura ha sido estudiada por Camila Molina Cantero, bibliotecaria jefa de servicio de la Biblioteca de la Facultad de Psicología en Granada.



La revista Índice se inicia en 1945 como suplemento de El bibliófilo, dirigida por F. Velilla y Tomás Seral Casas. En 1951 se hace cargo de la publicación Juan Fernández Figueroa al comprar a Seral el derecho a editarla. La dirección de la revista por Fernández Figueroa continuaría hasta 1976. En 1981 se relanzó bajo el nombre Nuevo Índice, pero no tuvo el éxito que se esperaba, por lo que finalizó en 1983.



A partir de 1951, cuando Juan Fernández Figueroa se hace cargo de ella, la revista Índice deja de ser lo que fue y emprende un vuelo nuevo: se convierte en la revista española más atenta a la actualidad literaria, artística, política y social, no sólo de España sino de todo el mundo, con una atención especial a Sudamérica. Figueroa mantiene a partir de ese año una abundante relación epistolar con los personajes más destacados de su tiempo.



Juan Fernández Figueroa (Ruanes 1919-Madrid 1996). Periodista extremeño, director y editor de la revista Índice durante casi 30 años, divididos en dos épocas (1951-1976 y 1981-1983). Cabe destacar también su labor como jefe de Sección y director de Programas en Radio Nacional de España, así como director del diario Pueblo.



ADQUISICIÓN POR PARTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES



La adquisición de la revista por parte de la Diputación de Cáceres se inicia cuando el profesor Juan Manuel Rozas escribe, en 1985, propone al entonces presidente de la Diputación, Manuel Veiga, la adquisición del fondo documental. El fondo hace entrada en el archivo el 8 de enero de 1986.



La entrega de documentos se realizó en tres periodos. La primera entrega se produjo en 1986, llegando al archivo un total de 128 cajas archivadoras que contenían la correspondencia con más de 500 personas, entre otros documentos destacables, ingresando en 1988 un total de 18 cajas más.



Una segunda transferencia se llevó a cabo en 2003 cuando se incorporan al fondo 72 cajas entre libros y otros documentos que se encontraban en la vivienda personal de Fernández Figueroa. La última parte de la documentación, la más numerosa, se transfirió al Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres en el año 2015.



CONTENIDO TEMÁTICO DE LA REVISTA



En cuanto al contenido, el primer rasgo que destaca en Índice es su variedad. En sus páginas se habla de pintura, escultura, arquitectura, música, danza, cine, toros, poesía, teatro, filosofía, política, economía, medicina, temas sociales... Destaca también por su actualidad.



Desde sus inicios se configura como órgano de opinión e información del mundo literario, a lo que se suma otra característica como es su carácter combativo y crítico, ya que no se limita a exponer los hechos sino que los somete a juicio y propone las soluciones más adecuadas desde su punto de vista.



Las opiniones y temas tratados son beligerantes. Su posición ideológica era incorformista así. Prueba de ello son las múltiples censuras, prohibiciones o secuestros que sufrió durante su tiempo de vida. Muchos de los términos tratados como "marxismos" "izquierda" "democracia" o "justicia" eran términos tabúes en determinada época. Así prestó sus páginas a escritores de cualquier índole.



CONTENIDO DEL FONDO DOCUMENTAL



El fondo está compuesto por el archivo personal de Juan Fernández Figueroa (relación epistolar con más de 500 escritores); el archivo fotográfico de la revista compuesto por más de 8.000 fotografías; el archivo de la redacción de la revista Índice compuesto por correspondencia comercial, galeradas censuradas, catálogo de autores y artículos, actas de reuniones de accionistas, resultados de encuestas, recortes de prensa, publicidad, documentación económica...



También se guarda la hemeroteca de la revista com más de 1.000 títulos, asíc omo la biblioteca personal de Juan Fernández Figueroa y la biblioteca de la revista (más de 10.000 títulos).



Índice es de notable interés para el estudio de la historia de España sobre la posguerra y época franquista, así como para obtener datos biográficos e ideológicos de numerosos escritores o artistas.



En sus páginas se recoge una época de la historia de España donde se produjeron acontecimientos relevantes sobre los que se construyó la España actual, puesto que abarca los inicios del aperturismo político hasta el final del franquismo y los primeros pasos de una democracia emergente.



El fondo de la revista Índice se puede consultar en el Archivo de la Diputación de Cáceres, aunque algunas de las cartas pueden estar restringidas según lo establecido en la legislación vigente sobre protección de datos o derechos de autor.