Un audiocuento solidario en Extremadura narra la despedida y muerte infantil

La directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, y el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco, han presentado este miércoles el audiolibro 'Zazá y la historia de Rui', junto al psicólogo Fran Serrano y la presidenta de la Asociación 'Cuéntame algo que me reconforte', Alicia Chamorro.



En concreto, se trata del primer audiocuento solidario en castellano que intenta dar visibilidad a las unidades de cuidados paliativos infantiles y al acompañamiento de las familias en el momento de la preparación y despedida de quien se marcha.



Así pues, Zazá es un pájaro muy alegre y Rui es su mejor amiga que, junto a los padres de Zazá responderán a todas las preguntas y juntos prepararán el viaje para cruzar las montañas de Zazá, según explica en una nota de prensa la Administración extremeña.



El texto es de Alicia Chamorro y Fran Serrano, mientras que las ilustraciones son de Gamero Gil y el diseño de Antonio Laureano.



De este modo, la Junta de Extremadura ha apostado por este proyecto solidario que "es fruto del trabajo callado que hacen muchas personas de manera solidaria y altruista para el bienestar y para complementar aquellas acciones donde la Administración no puede llegar", explica el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco.



Con este libro se pone también en valor el trabajo de los servicios sociales en el tránsito a la muerte. "Hay que aprender a hablar del proceso, aprender a asumirlo y acompañarlo de la manera más adecuada", asegura Carmen Núñez.



'Cuéntame algo que me reconforte' es una asociación que se dedica a trabajar con niños que necesitan cuidados paliativos y entre sus objetivos está crear libros y audiocuentos para los niños y sus familias.



'Zazá y la historia de Rui' se va a enviar a todas las unidades de cuidados paliativos pediátricos y será una referencia al hablar de la muerte infantil. "Hemos querido contar la muerte y despedida de un niño y cómo afecta a todo su entorno", explica Fran Serrano.



DOS EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LA REGIÓN

Según recuerda la Junta, la comunidad autónoma de Extremadura cuenta con dos equipos de cuidados paliativos, uno en cada provincia.



Asimismo, en la región fallece una media de 42 niños al año entre 0 y 19 años con necesidad de cuidados paliativos y más de 200 han necesitado de atenciones de acompañamiento en los últimos tres años.



Por su parte, en España, más de 3.000 niños y adolescentes fallecen al año y de ellos más de 2.000 necesitan un acompañamiento de especialistas a través de las unidades de cuidados paliativos.