Escena Miriñaque lleva a la sala Maltravieso de Cáceres su obra 'Del otro lado'

Escrita y dirigida por Blanca del Barrio e interpretada por Noelia Fernández e Ivana Heredia, la primera sesión será el sábado a las 18,30 horas, y la del domingo será en horario matinal, a las 12,00 horas.

En 45 minutos, se cuenta la historia de los habitantes del otro lado que una mañana encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía 'Del otro lado'.

Se trata de un muro, que no separa, sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones los mismos miedos.