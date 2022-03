Un obra de Gamero Gil centrada en el Resucitado ilustrará la Semana Santa de Badajoz

Ep.



Un obra del artista de Oliva de la Frontera José Manuel Gamero Gil centrada en el Resucitado y la figura del costalero ilustra el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2022, que dedica a las víctimas de la Covid-19 con una mención "especial" a un amigo y a la que fuese concejala de Cultura en el consistorio de la capital pacense, Consuelo Rodríguez Píriz.



En concreto, el cartel retrata a un costalero con la cabeza cubierta, no así la cara, por el costal blanco, y que agacha su mirada mientras observa y acaricia el brazo en el que lleva tatuada la imagen del Resucitado, con la fachada de la Catedral de Badajoz sobre un fondo dorado, y que ha sido presentado en las antiguas Casas Consistoriales por el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera.



También han participado en la presentación la concejala de Ferias y Fiestas, Paloma Morcillo; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Cayetano Barriga; y Gamero Gil, quien ha explicado que se centra en la resurrección, "la resurrección de la vida a la normalidad" y "la resurrección de esos que hemos perdido durante la pandemia", y que "ahora recordamos", en la figura del Resucitado que no suele aparecer en los carteles de la Semana Santa de Badajoz, pese a que "es al final por lo que hacemos la Semana Santa los cristianos".



Tampoco suele aparecer la figura del costalero, ante lo cual ha indicado que el día que se entrevistó con Barriga por primera vez le preguntó qué querría destacar él en el cartel y que le dijo que a la persona, de forma que buscó a la que menos había sido representada en carteles, y a "esa persona de base", que "siente como cualquier otro la Semana Santa", y que lleva un tatuaje del Resucitado que acaricia, como si acariciara un hijo y mirara a una madre, un padre o alguien moribundo.



Junto al costalero y el resucitado, otros elementos son la Catedral por la que pasan todas las procesiones y que "aúna y da sentido" a la Semana Santa, en este cartel con fondo de oro y madera, ha destacado, junto con que la imagen está inspirada en el costalero Juan Luis Suero, que ha estado presente en la presentación, así como el presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José, Ricardo Becerra.



A su vez, Cayetano Barriga ha destacado que la Agrupación de Hermandades desde el año pasado y en colaboración con el ayuntamiento apostó por que la realización del cartel de la Semana Santa corriera a cargo de artistas extremeños de reconocido prestigio que, "desde la más absoluta libertad de creación", mostraran su visión de la Semana Santa, aportando para ello su "talento" y "conscientes de que cada cual tiene una visión totalmente distinta de la Semana Santa y así será".



Este año, ha recordado, el elegido por unanimidad en el pleno de la agrupación que preside ha sido Gamero Gil, del que ha destacado que es una persona de "sobra conocida en todos los sectores, en los artísticos por supuesto", "polifacética", "multidisciplinar" dado que pinta, esculpe, trata fotografías y abarca una cantidad de campos artísticos "importantes". Sus obras están repartidas "por medio mundo" y "por supuesto" en Badajoz, como la estatua de San Vicente de Paúl o los murales de Juan Carlos I.



Del cartel, ha reconocido que "no va a dejar indiferente a nadie" y que muestra un aspecto o visión de la Semana Santa "muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en nuestra ciudad".



PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA



Por su parte, Paloma Morcillo ha explicado que se trata de la primera presentación de los actos que van a tener lugar con motivo de la celebración de la Semana Santa en este 2022 en la ciudad, y que este martes se presentará la pregonera de esta edición y ya el viernes en el Arzobispado se dará a conocer el programa de actos organizado por la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Badajoz, "de la mano" de los hermanos cofrades y costaleros.



Un programa "muy completo" con el que quieren "recuperar de alguna manera aquella Semana Santa que se vivía antes de la pandemia" y que "afortunadamente" se ha podido ir recuperando, ha avanzado Morcillo, mientras que Gragera ha reconocido que cuando uno tiene la oportunidad y la "inmensa suerte" de que el propio autor cuente cada detalle y reflexión que entraña el cartel, siente "la satisfacción y el orgullo" de saber que "no se ha fallado" con este artista, que representa de una manera "visual" y "fuerte" lo que significa esta Semana Santa.



Una Semana Santa que tiene "un significado aún más especial", porque aunque "siempre ha estado" sí que se retoma su celebración en la calle, con sus pasos y procesiones en un año "especial" también porque habrá Magna y se podrá ver el encuentro de todas las cofradías y hermandades de la ciudad procesionando juntas, ha concluido, para confiar en que la situación permita poder celebrar la Semana Santa "con normalidad" y esperar que el tiempo "respete" y no se tengan que suspender las procesiones.