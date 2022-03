El pianista Michel Camilo actuará con la OEx este jueves y viernes en Badajoz y Cáceres

El pianista Michel Camilo actuará con la Orquesta de Extremadura (OEx) este jueves y el viernes en Badajoz y Cáceres, donde ofrecerá sendos recitales dirigidos por el director titular y artístico de la OEx, Andrés Salado.



En concreto, sendos conciertos serán los únicos anunciados que Michel Camilo, pianista de "referencia mundial" en jazz latino, ofrecerá en 2022 en España.



Así pues, las fechas previstas son este jueves, 17 de marzo, en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes, día 18, en el Palacio de Congresos de la capital cacereña, con el patrocinio de Canal Cáceres. Ambas sesiones comenzarán a las 20:00 horas.



En esta ocasión, Camilo hace parada en Extremadura tras visitar este mes de marzo dos escenarios ilustres, el Konzerthaus de Viena, actuando junto con Janoska Ensemble, y el Palacio Rudolfinum de Praga, donde ha inaugurado su tradicional festival de jazz.



Estas citas son nuevos capítulos de una "carrera deslumbrante". Compuso su primera pieza con 5 años, se graduó como Profesor de Piano y a los 16 años ya era miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional.



Además, se trasladó a Nueva York en 1979 para estudiar en las prestigiosas Juilliard y Mannes y consiguió debutar en 1985 en el Carnegie Hall de Nueva York. Al año siguiente se presentaba en los principales festivales de jazz de Europa, según ha informado la OEx en una nota de prensa.



Desde entonces, no ha parado de recibir premios Grammy, Emmy, Grammy Latino y Premios de la Música, por su extensa discografía. Además, es célebre por apariciones en los filmes Calle 54, Two Much y Playing Lecuona.



El reconocimiento también le ha llegado por el Berklee College of Music, donde Michel Camilo es Doctor Honoris Causa, o la máxima condecoración del gobierno dominicano, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella.



Este concierto, ahonda en la conexión entre la música clásica y el jazz, con el aliciente añadido de escucharle interpretando una obra propia como solista, su Concierto para piano nº 1. El repertorio lo completa un verdadero clásico, 'Rhapsody in Blue', de George Gershwin, y dos muestras estelares de otro pianista ilustre, la obertura Candide y las Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein.



Existe un antecedente de este concierto, con el que en 2020 Michel Camilo, Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León homenajearon al maestro Jesús López Cobos, de quien Camilo fue amigo.



Finalmente, las entradas para estos conciertos en Badajoz y Cáceres ya están disponibles a un precio especial de pre-venta, que se pueden adquirir a través de la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura o en la ventanilla de los Palacios de Congresos los días de concierto desde las 18:30 horas.