El pianista Juan Carlos Garvayo abre este viernes el Ciclo Esteban Sánchez en Badajoz

El pianista Juan Carlos Garvayo, gran conocedor de la obra de Mauricio Sotelo, abrirá el XX Ciclo de Conciertos y Conferencias 'Esteban Sánchez' este viernes, 4 de marzo, en el salón noble de la Diputación de Badajoz, a las 20:00 horas.

En esta ocasión, ofrecerá una panorámica de la obra para piano del compositor madrileño, Premio Nacional de Música (2001) y Premio Reina Sofía de Composición Musical (2000), entre ellas un estreno absoluto.

Garvayo ha incluido en el programa 'Su un oceano di scampanellii', una de las primeras obras importantes para piano que escribió Sotelo en la década de los 90.

A su vez, la segunda es una obra de estreno escrita en 2021, 'Entra el alba en la Alhambra', encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), que surge de la atracción de Sotelo por Granada y la Alhambra y que construye sobre una superposición de potentes imágenes que guarda de esta ciudad.

"Esta Alhambra es un lugar interior que se alumbra paulatinamente con los recuerdos que emergen casi en sueños del edificio de la Alhambra, de las muchas visitas, de Enrique Morente cantando por Granaínas, de Lorca, de amigos y de potentes lazos poéticos o vínculos profundos", explica el compositor.

Seguidamente, la tercera pieza que interpretará Juan Carlos Garbayo de Sotelo es 'Ancora un segreto. Homenaje-Sonate per Alfred Brendel'. Compuesta en 2013, es un sentido homenaje a Alfred Brendel, uno de los pianistas más importantes, según informa en una nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

GARVAYO, SOTELO Y LA ALHAMBRA

Cabe recordar que junto a Sotelo es protagonista de este programa la Alhambra de Granada. El repertorio se completa con diversos títulos de Debussy que también hacen alusión al monumento de la ciudad palatina andalusí.

Así interpretará 'La puerta del vino', un preludio de Debussy inspirado en esa puerta de la Alhambra, y 'Lindaraja', una pieza que evoca uno de los lugares más bellos de la Alhambra: un hermoso mirador.

Tocará también dos piezas de Franz Liszt, 'La lúgubre góndola' y 'Csárdás obstinée, de 2 Csárdás', de finales del siglo XIX. La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

Juan Carlos Garvayo, natural de Motril (Granada), es uno de los más activos y versátiles pianistas españoles de la actualidad. Como solista y como miembro del prestigioso Trío Arbós (Premio Nacional de Música 2013), actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales en más de 30 países.

Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de un centenar de obras, muchas de ellas dedicadas a él, y a trabajar personalmente con compositores de la talla de Hans Werner Henze, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, George Benjamin, Georges Aperghis, Mauricio Sotelo, Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino, Roberto Sierra, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Beat Furrer.

Ha grabado más de 30 discos para diversos sellos, destacando sus numerosas grabaciones de referencia de música española contemporánea para piano.

Como director ha dirigido las óperas 'La noche y la palabra' de José Manuel López y 'Angelus Novus' de Jorge Fernández Guerra. Como poeta ha publicado '33 Sueños' en la editorial Nazarí.

Juan Carlos Garvayo comenzó sus estudios de música en el Conservatorio de Granada. Becado por la Junta de Andalucía y otras instituciones, se trasladó a Estados Unidos para estudiar en la Rutgers University con Américo Caramuta y en la State University of New York at Binghamton, donde estudió piano y música de cámara con Walter Ponce y Diane Richardson.

Actualmente es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y director artístico del Festival Música Sur de Motril.

MAURICIO SOTELO, COMPOSITOR RESIDENTE DEL CNDM

Compositor residente del CNDM en la temporada 21/22, Mauricio Sotelo es uno de los autores españoles más internacionales. Alumno de composición de Francis Burt en Viena, estudió también electroacústica con Dieter Kaufmann y dirección de orquesta con Karl Österreicher. Posteriormente profundizó sus conocimientos con Roman Haubenstock-Ramati y con Luigi Nono.

Tras este amplio periplo de formación, Sotelo regresó a España y, con los años, se erigió en una de las voces más originales de su generación y con mayor proyección internacional. Esto se debe a varias razones, entre las que destaca su "fructuoso" acercamiento al universo sonoro del flamenco, que le ha llevado a colaborar con los cantaores Enrique Morente y Arcángel o con el guitarrista Cañizares. En 2015, el Teatro Real estreno su ópera 'El público', sobre un drama de Federico García Lorca.