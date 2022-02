La fotógrafa Miriam A. Gómez expone sus 'Memorias deshabitadas' en Cáceres

El espacio expositivo de la librería La lente y el pincel, situado en el número 25 de la avenida de España de Cáceres, expone la muestra 'Memorias deshabitadas' con obras de la fotógrafa Miriam A. Gómez.

En concreto, la inauguración será este jueves, 24 de febrero, y se podrá visitar en horario del establecimiento, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Miriam A. Gómez Cornejo (Huelva,1998) tiene el título de técnica superior de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, además de haber realizado recientemente un master en fotografía de comunicación y publicidad en la universidad TAI de Madrid.

A su vez, ha hecho prácticas como fotógrafa en prensa regional y ha publicado y expuesto obras en diferentes lugares en muestras colectivas como 'Agua'; junto a fotógrafos Cacereños (2018), 'Cementerios', exposición colectiva de la asociación Extrefoto, y 'The days and the ideas', con alumnos del Ciclo de iluminación del IES El Brocense.

En cuanto a publicaciones, le han seleccionado algunas fotografías para la revista Vogue Italia, además de haber publicado fotos en los números 5, 7 y 8 de la Revista de Literatura y Creación, Norbania.

Asimismo, es la autora de los carteles de cinco ediciones de las Jornadas Góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación Cultural Norbanova.