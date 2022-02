'Adiós, dueño mío', una comedia insólita del Siglo de Oro, llega al Teatro Bellas Artes

"Un sarao" como la definió su autora, María de Zayas, en versión libre de Emilio Hernández, el montaje estará en el Teatro Bellas Artes de Madrid, del 9 al 13 de marzo.

Marta Calabuig, Pilu Fontán, Rosana Martínez, Laura Valero y Silvia Valero, jóvenes actrices valencianas, interpretan a los tres varones y a las cinco féminas que juegan sus armas en esta sorprendente propuesta dirigida por Magüi Mira, en la que suma lo clásico y lo contemporáneo.



SOBRE LA OBRA

Adiós, dueño mío, de María de Zayas, bajo la dirección de Magüi Mira. ¿Es el sexo un lenguaje que nos ayuda a comunicarnos? "Adiós, dueño mío" dice sí.

El sexo, libre de presiones, nos acerca a uno de los grandes placeres que nos ofrece la vida. Este comportamiento era aceptado moral y socialmente en el siglo XVII por y para el hombre, pero era rechazado y castigado si lo practicaba una mujer.

María de Zayas alertó de esta incidencia hace 400 años y peleó firme, con inteligencia, con humor y con el convencimiento de que llegaríamos a entender que el sexo libre para una mujer también existe, y que no va necesariamente de la mano de los votos sagrados del compromiso.

Hoy esta con esta versión libre de Emilio Hernández de La Traición en la Amistad, único texto teatral de María de Zayas, se reivindican las palabras de la autora y rendimos un homenaje a su lucha por la libertad amatoria de la mujer.



SINOPSIS

"Adiós, dueño mío". Comedia. Mentiras. Enredo. Sexo. Música. Verso. Baile. Cinco mujeres que gozan y sufren, que buscan amor y sexo. Sin compromisos. Sin dueños. Sin ataduras. Con la misma libertad que cualquier hombre. ¿Por qué no?



El sexo libre no implica un proyecto vital, no implica sumisión de ninguna de las dos partes. Libre de presiones emocionales y de condicionamientos sociales, puede convertirse en un juego placentero y pleno. Uno de los regalos de la vida.

SOBRE MARÍA DE ZAYAS

Una mujer, en 1637, alienta a castigar las muertes de mujeres a mano de sus maridos, denunciando que no haya ninguna condena para los llamados crímenes pasionales. Se llama María de Zayas, y es escritora.

Da a luz a brillantes personajes femeninos para cuestionar, con su comportamiento y discurso, las normas y los valores patriarcales de su época. Con esta energía se lanza María de Zayas a escribir su única obra de teatro.

Sus lectoras, sobre todo jóvenes, traficaban con sus novelas, las editaban en un tamaño que ahora llamaríamos de bolsillo, para poder mantenerlas escondidas y llevarlas siempre consigo. Por eso su transmisión oral, ya más cercana a la esencia del teatro, fue fundamental.

Plenamente consciente de su condición de mujer y escritora, es una de las primeras autoras en la literatura española que expresó la necesidad de revisar la concepción y el valor de la mujer en la sociedad.

SOBRE MAGÜI MIRA

Actriz, dramaturga y directora, es socia fundadora de la Académica de las Artes Escénicas de España. Forma parte de la Asociación de Directores de Escena.

Ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016, el Premio Valle Inclán 2018 a la Mejor Creación Teatral del Año, el Premio Ercilla a toda su trayectoria teatral y el Premio de las Artes Escénicas Valencianas en 2021 a la mejor dirección, entre otros muchos reconocimientos.

La proyección pública de Magüi Mira, en los últimos 40 años, por su trayectoria profesional, su presencia en los foros públicos, y su significativa lucha por la igualdad y la visibilidad de la mujer en la cultura española, la ha convertido en un referente de la dignidad de la mujer en nuestro país y uno de los pilares de nuestra cultura.