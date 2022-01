Hasta el 13 de marzo, Jorge Javier Vázquez desmonta a Séneca en el Teatro Reina Victoria

Juan Carlos Rubio dirige de nuevo a Jorge Javier Vázquez en 'Desmontando a Séneca' y, subraya que "siempre ha sido un sueño navegar por las enseñanzas de Séneca. Su obra ha sobrevivido al paso de veinte siglos y ha influido sin descanso en cientos de pensadores, políticos y artistas. Y, por supuesto, en la mente de millones de lectores".

Para Rubio, "de entre toda su producción hay un texto, De Ia brevedad de Ia vida, que me llama poderosamente la atención, ya que Séneca es capaz de plantear, con su acostumbrada lucidez, un tema que a estas alturas del nuevo milenio está más candente que nunca: el tiempo. Y, por extensión, la duración de nuestra vida y las maneras en que tendemos a malgastarla".

Junto con ello, subraya que "antes de cualquier manual de autoayuda, antes de Paulo Coelho y sus novelas, antes de las terapias, el crecimiento personal, la relajación o la meditación, Séneca ya tenía claros unas serie de sencillos y sabios consejos para una vida mejor".

Según Rubio, en este momento de su vida, "cruzada ya la barrera de los cincuenta y deseando no malgastar el poco o mucho tiempo que me quede, he decidido dar el paso y llevar a escena esta magnífica obra".

El autor explica cómo lo ha hecho, "convirtiéndola en una divertida comedia, con grandes dosis de enredo, humor, ternura, dolor y esperanza".

Y, resalta que, para ello, cuenta con "el aliado perfecto: Jorge Javier Vázquez", matizando que, "tras dos producciones musicales juntos (Iba en serio y Grandes éxitos), creo firmemente que es el momento perfecto de arriesgarnos en este giro inesperado, en este vehículo vital con el que podremos divertir y ofrecer a los espectadores un mensaje claro: ya que la vida es tan breve, más nos vale comenzar ahora mismo a aprovecharla".