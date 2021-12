El Concurso Nacional de Piano Ciudad de Don Benito repartirá más 7.000 euros en premios

El I Concurso Nacional de Piano 'Ciudad de Don Benito' 2022 repartirá más de 7.000 euros en premios para reconocer a los mejores intérpretes repartidos en tres niveles. Éstos serán infantil, hasta los 14 años; juvenil, hasta los 18 años, y jóvenes concertistas, hasta los 25 años.



En concreto, este certamen ha sido organizado por el Ayuntamiento de Don Benito y nace con la idea de constituir un estímulo para el desarrollo musical de pequeños y jóvenes pianistas y como una "herramienta pedagógica" para impulsar su trayectoria artística y conseguir un "espacio de encuentro donde compartir inquietudes y experiencias musicales".



El concurso se celebrará los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2022 en la Casa de Cultura de Don Benito (Badajoz), mientras que el día 28 de abril se celebrará el concierto inaugural por parte de un miembro del jurado.



"Deseamos que la creación de este concurso de piano sirva para motivar a niños y jóvenes músicos a mejorar y encontrar su propio camino dentro del maravilloso mundo musical", ha señalado el director artístico del concurso, Manuel Martos.



Podrán participar un total de 48 pianistas nacionales o extranjeros residentes en España (16 concursantes por categoría), aunque si se excediera en más de 16 inscripciones por categoría, el jurado llevará a cabo una prueba de preselección valorando el video de YouTube adjuntado en la inscripción online.



La organización del concurso examinará las solicitudes de inscripción e informará al interesado si ha sido aceptada o no y, en caso de que no lo fuera, la cuota de inscripción sería reembolsada.



La inscripción queda abierta hasta el 4 de abril de 2022 inclusive y se realizará a través del formulario online alojado en la web del Ayuntamiento de Don Benito, que deberá estar debidamente cumplimentado. La inscripción tendrá un coste de 30 euros para la categoría infantil, de 40 euros para la juvenil y de 50 euros para la de jóvenes concertistas.



El programa que presenten los concursantes será de libre elección tanto en la fase eliminatoria como en la fase final y podrán interpretar movimientos de obras, siempre que sean completos y se trate de obras que consten de varios movimientos.



En el vídeo de preselección se interpretará el repertorio completo de la fase eliminatoria y no se podrán repetir obras de la fase eliminatoria en la fase final salvo en la categoría infantil. Todo el repertorio será interpretado de memoria.



Asimismo, cada concursante aportará al jurado, en el momento de su participación, una copia del programa que interpreta, según ha informado el Ayuntamiento de Don Benito en una nota de prensa.



FALLO DEL JURADO



El fallo del jurado, la entrega de premios, la clausura del concurso y copa de despedida será el día 1 de mayo a las 21:00 horas, en la Casa de Cultura de Don Benito.



Los premiados deberán estar presentes en la entrega de premios y el jurado estará compuesto por "distinguidas personalidades" del mundo del piano.



Los jóvenes concertistas podrán optar a un primer premio de 2.000 euros, diploma y medalla de oro, mientras que el segundo premio estará dotado con 1.000 euros, diploma y medalla de plata y el tercer premio con 500 euros, diploma y medalla de bronce.



Por su parte, el primer premio de la categoría juvenil tendrá una cuantía de 1.000 euros, diploma y medalla de oro; el segundo premio de 700 euros, diploma y medalla de plata y el tercer premio de 400 euros, diploma y medalla de bronce.



Finalmente, la categoría infantil tiene una primer premio de 800 euros, diploma y medalla de oro; un segundo premio de 500 euros, diploma y medalla de plata y un tercer premio de 300 euros, diploma y medalla de bronce.



Asimismo, los concursantes que pasen a la fase final y no obtengan ningún premio percibirán una bolsa de viaje de 100 euros y diploma de finalista.



La cuantía total de los premios quedará sometida de acuerdo con la legislación vigente, a la correspondiente retención fiscal. El fallo del jurado será inapelable y se podrá declarar desierto cualquiera de los premios.