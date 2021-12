Antonio Najarro graba con la OEx la música para nuevo espectáculo de su compañía de danza

Antonio Najarro graba estos días en Badajoz con la Orquesta de Extremadura (OEx) la música para el nuevo espectáculo de su compañía de danza. 'Querencia', la música compuesta por Moisés P. Sánchez para este espectáculo, se graba en el Palacio de Congresos de Badajoz.



En concreto, la nueva producción que prepara Najarro se trata de una visión e interpretación "actual, muy personal", de la música clásica española en la que se van a tocar todos los estilos de la danza, como la escuela bolera, la danza estilizada, el folklore español y el flamenco.



No es la primera vez que Antonio Najarro colabora con la Orquesta de Extremadura y las anteriores ocasiones se remontan a su etapa en la dirección artística del Ballet Nacional de España (BNE).



De hecho, en 2013 fue la primera en la apertura del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con la versión de Manolo Sanlúcar de 'Medea', coreografía de José Granero y la OEx dirigida por el maestro José Antonio Montaño.



De nuevo con el Festival de Mérida como marco, en 2018, representan 'Electra', de Antonio Ruz, con música de Pablo Martín Caminero y Moisés Sánchez, composición flamenca por el guitarrista Diego Losada, voz de la cantaora Sandra Carrasco y dirección musical del maestro Manuel Coves.



Más tarde, ese mismo año, el BNE de Najarro, junto con Manuel Coves, volvieron a contar con la OEx para grabar la música de 'Eterna Iberia', compuesta por Manuel Moreno-Buendía.



Asimismo, aunque no ha sido una colaboración, sí ha habido una coincidencia reciente. El pasado 24 de noviembre la compañía de danza de Antonio Najarro y la Orquesta de Extremadura participaron en la ceremonia de entrega de los 36 Premios BMW de Pintura, en el Teatro Real de Madrid.



La Orquesta de Extremadura grabará hasta el 10 de diciembre en varias sesiones de trabajo, dirigida por su director asistente, Juan Pablo Valencia, y con Javier Monteverde, de Cezanne producciones, a cargo de la parte técnica.



Moisés P. Sánchez también participa en la grabación como pianista, interpretando parte de su propia partitura, según ha informado la OEx en una nota de prensa, en la que ha indicado que Sánchez es, además de compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista.



Fue nominado a los Grammy Latino por su disco 'Unbalanced: concerto for ensemble' y ha recibido reconocimientos importantes en EEUU y España por otras de sus ya siete publicaciones.



También ha colaborado en grabaciones y directos con músicos y proyectos notables como John Adams y la Orquesta Nacional de España, Plácido Domingo, Benny Golson, Jorge Pardo, Chuck Loeb, Eric Marienthal, Wolfgang Haffner, Chano Domínguez, Javier Vercher, Luis Verde, Javier Paxariño, Carmen París, Cristina Mora, Pasión Vega, Nach, Noa Lur, Ara Malikian, Fernando Egozcue, Chema Vílchez y Albert Vila, entre muchos.