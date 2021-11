'Las criadas', versión de Paco Bezerra y dirigida por Luis Luque en el Teatro Bellas Artes

Protagonizan Las criadas, de Jean Genet, en versión de Paco Bezerra y dirigida por Luis Luque, una función que se estrenó en las Naves del Español en 2020 con llenos diarios y que, tras una exitosa gira por el territorio nacional, regresa de nuevo a Madrid.

Desde el 1 de diciembre podrá verse de miércoles a viernes a las 20:00h, sábados a las 19:00h y 21:30h y domingos y festivos a las 19:00h en el Teatro Bellas Artes.



Genet escribió Las criadas cuando aún estaba en la cárcel. Estrenada en París en 1947, describe el submundo de las sirvientas, en cierto modo un submundo que guardaría paralelismos con el del propio Genet.

Aunque, en su estreno, sufrió la repulsa de gran parte del público y la crítica, pasados los años se ha considerado uno de los textos dramáticos clave del teatro del siglo XX.



Sinopsis de 'Las criadas'

Las hermanas Claire (Ana Torrent) y Solange (Alicia Borrachero) son las criadas de una Señora (Jorge Calvo) de la alta burguesía francesa.

Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un peligroso juego de cambio de identidades.

Claire es la Señora y Solange es Claire. Solange es la Señora y Claire es Solange, las hermanas alternan los papeles constantemente, ninguna existe por sí sola porque son dos rostros de un mismo personaje.

La Señora representa para ellas la cima de la pirámide, la luz donde se refleja el deseo de ser otra. Por eso las hermanas se visten, juegan y se convierten en una simulación de ese ser divino que es la Señora.

La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas les llevará, de un modo inevitable, a un desenlace fatal.



El director, Luis Luque, señala que "observo la foto de Jean Genet que me mira desde la portada de un libro. Un libro que utilizo a modo de portarretratos. He mirado esa foto durante meses, he hablado con ella, le he preguntado y le he rezado".

Además, añade que "un día soñé que entraba en una habitación que estaba toda pintada de color blanco, en el sueño no podía salir de la habitación, el blanco lo ocupaba todo, el sueño se tornó en pesadilla. Cuando me desperté pensé que, si hubiera un infierno, ese sería como esa habitación, todo pintado de color blanco".

Para Luque, "Claire y Solange, nuestros personajes protagonistas en Las criadas, habitan un lugar que bien podría ser un infierno blanco. Una habitación blanca donde viven las hermanas, una estancia o vestidor, umbral del gabinete de la reina. Lo blanco, lo impoluto, lo liso, lo pulcro se convierte de esta manera en metáfora de la enfermedad del gran burgués".

Asimismo, cree que "en este espacio escénico despojado de objetos y muebles, las hermanas Claire y Solange imaginan los espejos, las joyas y los fastuosos vestidos de su señora. La luz sofocante ahoga a estas criaturas en una atmosfera de locura sin comienzo y sin fin".

También, explica que "la elección de Ana Torrent y Alicia Borrachero no es casual. Con Ana, que ya nos habíamos enamorado y queríamos seguir explorando juntos, encontré a la Claire perfecta, un personaje que quiere ser y suplantar a su señora. De Alicia solo puedo expresar mi agradecimiento y mi admiración. Una fuerza conmovedora y una verdad interpretativa recorren el alma de Alicia para abordar el personaje de Solange".

Luque subraya que "la Señora es Jorge Calvo, la elección de un actor para interpretar a la señora es un claro símbolo para entender el universo de Genet, también así, apuntala el conflicto de la identidad que subyace en toda la obra. ¿Esta señora es así o es un reflejo odioso de sus criadas? Es una pregunta que queda como provocación al público".



Considera que, "en toda obra dramática, florecen ideas o preguntas que intentamos mostrar al espectador. Muchas son las cuestiones que afloran en Las criadas: el conflicto de la clase social, el conflicto de la identidad, de lo que somos y en realidad de lo queremos ser..".

Y, Luque concluye que "las grandes pasiones humanas en los personajes: lo que anhelan, lo que sufren, lo que envidian, son los rasgos que nos hacen empatizar con ellos, son esos rasgos los que nos hacen de espejo de nuestras propias pasiones. Si me preguntaran para mí cuál es la cuestión más importante en esta obra es que la vida si sentir amor no es vida. Sí, la vida sin amor no es vida, solo es caos y locura".