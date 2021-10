El Irish Fleadh vuelve a Cáceres del 29 al 31 de octubre con cinco conciertos

Ep.

El festival de música irlandesa Irish Fleadh vuelve a Cáceres del 29 al 31 de octubre en su formato tradicional con cinco conciertos (cuatro de ellos gratuitos), talleres y sessions en lo que será el primer evento masivo en la parte antigua de la ciudad sin restricciones sanitarias. Se permite también el consumo en las barras de bebidas que se instalarán y, aunque no es obligatorio, se recomienda el uso de mascarillas y guardar la distancia social.



Así lo ha indicado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha pedido prudencia y que se sigan las recomendaciones, pero ha manifestado que no se diseñará un dispositivo especial de vigilancia porque, generalmente, este festival no está masificado e, incluso, en su funcionamiento habitual de otras ediciones estaría cumpliendo las recomendaciones de este año.



"La relajación de las medidas que hemos vivido en las últimas semanas han normalizado lo que era un consenso social porque las condiciones sanitarias han mejorado y nos permite llevar a cabo estos eventos con seguridad", ha dicho Salaya, que ha reiterado la petición de prudencia y moderación en la aplicación de normas cívicas y que "todo el mundo se porte bien".



Así, los conciertos comenzarán el viernes 29 de octubre a las 21,00 horas en la plaza de Santa María con la actuación de JPG Trío para continuar con los andaluces Rare Folk y concluir la primera jornada con sesiones en varios bares de la ciudad hasta las tres de la madrugada.



El sábado 30 de octubre la jornada comenzará con talleres de baile e instrumentos tradicionales en el Gran Teatro, en el Palacio de Carvajal y en el Ateneo, para continuar con el tradicional taller masivo de la plaza de Santa María para público familiar, a las dos de la tarde.



Después habrá una "paellada" en el hotel Alfonso IX y por la tarde un encuentro internacional para compartir experiencias sobre la música y la cultura irlandesa, que tendrá lugar en el edificio de la calle Tiendas, 3. También por la tarde habrá una charla divulgativa sobre la gaita irlandesa y sesiones en establecimientos hosteleros.



Mary Pergin Dúo se subirá a las ocho de la tarde al escenario del Gran Teatro en el único concierto que no es gratuito, y después la música volverá a la plaza de Santa María de la mano del gaitero Mark Redmon Trío, que actuará con Brian McDonagh y John Joe Kelly, a las 21,30 horas.



El concierto de The Alt y Cathy Jordan está previsto para las 23,00 horas y para cerrar la jornada del sábado continuarán las sesiones en varios bares. Ya el domingo 31 el Irish Fleadh se despedirá con la tradicional quedada de los músicos participantes en las escaleras del Arco de la Estrella a las doce del mediodía.



El cine también tiene cabida con la proyección el día 26 de la película 'El hombre tranquilo', y el día 28 'Mi pie izquierdo', a las 20,30 horas en la Filmoteca de Extremadura. También habrá talleres de la Universidad de Extremadura del 25 al 28 de octubre y actividades en barrios y colegios de la ciudad para acercar la cultura irlandesa a los más pequeños.



Así, el parque de La Mejostilla (25 de octubre), la plaza de España, en Aldea Moret (día 26), el parque del Gloria Fuertes (27) y el auditorio de San Blas (28), acogerán talleres-conciertos multilingües a cargo de Cathy Jordan y la cooperativa de músicos Scéal.



La cultura irlandesa llegará también a cuatro colegios cacereños: Nazaret (día 25), Virgen de la Montaña (26), Donoso Cortés (27) y Alba Plata (28). Se trata de conciertos multilingües e interactivos con los que sus autores quieren presentar la riqueza y matices de la música irlandesa a nuevas audiencias.



La programación la ha desgranado este miércoles el nuevo director del certamen y presidente de la asociación elgatoalagua, que organiza el festival, Felipe Grajera, que ha presentado el programa junto a la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, el diputado provincial de Cultura, Fernando Grande, y el presidente de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña, Jesús María Gómez Flores.



SELLO Y MATASELLOS



Y es que una de las novedades de esta décimo séptima edición es la emisión por parte de Correos de un sello y un matasellos especiales en edición limitada que se dedica a la celebración del Irish Fleadh cacereño con la imagen del festival. Además, se ha editado una tarjeta conmemorativa de esta edición que se puede enviar como recuerdo por vía postal.



En la presentación del festival, que cuenta con 35.500 euros de presupuesto, la directora general de Cultura Miriam García, se ha congratulado de que e recupere la normalidad en la agenda de la ciudad, y ha destacado que el Irish Fleadh es una seña de identidad de Cáceres y de España porque posiciona a la ciudad como referente de la música irlandesa y acerca a sus participantes a la cultura de otro país.



En la misma línea, el diputado provincial, Fernando Grande, ha valorado que se rescaten los festivales más señeros de la ciudad y ha destacado el intercambio cultural que supone el Irish Fleadh por sus actividades tan variadas y de calidad.



Finalmente el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha destacado que el Irish Fleadh representa "el espíritu emprendedor, dinámico y fresco" que sirve para revitalizar la vida cultural en la ciudad, a partir de un "gran esfuerzo" de sus organizadores.



"Sigue representando lo que para nosotros es el mejor ejemplo de lo que debe ser un festival de música y lo que debe ser un proyecto cultural de este tipo: se construye con esfuerzo, con trabajo, con voluntariado, pero logrando equilibrar bien que los profesionales cuando trabajan, cobren", ha concluido.