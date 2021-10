Inma Chacón rinde homenaje a Extremadura y a los enfermos de SIDA en su última novela

La escritora extremeña Inma Chacón publica 'Los silencios de Hugo', una historia repleta de sentimientos que pretende ser un homenaje a su tierra y a los enfermos de SIDA y familiares que vivieron los años más duros de aquella pandemia en los ochenta y primeros años noventa en España.



La novela, que llega este jueves a las librerías de todo el país de la mano de Contraluz el nuevo sello editorial del Grupo Anaya, se articula en torno a una historia marcada por los silencios: el de Hugo, que mantiene en secreto su enfermedad durante años, y el de Olalla, aquejada de polio, que procuró siempre no quejarse y ahora no contesta las llamadas de los suyos.



El silencio, además, vertebra todas las relaciones de Hugo con su entorno. La novela es una historia de amor profundo en todas sus vertientes; un viaje por el pasado reciente de España, lleno de contrastes y claroscuros, y, sobre todo, un homenaje a la vida y a la capacidad del ser humano de seguir adelante.



La autora explica que, como suele suceder en sus libros, los personajes tienen "mucha fuerza interior". "No se rinden y aman profundamente la vida" y, también ha querido reflejar el silencio que provocan algunas enfermedades por temor al rechazo y al estigma que conllevan.



Chacón subraya que ha mostrado "cómo el miedo se apoderó de la sociedad y generó reacciones muy diversas ante la enfermedad, desde la huida al esfuerzo por superar ese terror irracional".



Soledad, sufrimiento, amistad, camaradería y amor en todas sus variantes: amor fraternal, de pareja, de amigos, de familia... están presentes en un texto que se inspira en una historia real que afectó profundamente a la autora y que pudo ser su primera novela, pero que dejó enfriar durante años.



Y, la escritora ha asegurado que "presentar nuevo libro y hacerlo en una editorial que empieza ha sido primero una sorpresa, luego un motivo de orgullo enorme y después una verdadera emoción por poder compartir esta aventura".