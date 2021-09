Actores, directores o dramaturgos participarán taller creación en Festival Teatro Badajoz

Actores, directores o dramaturgos podrán participar los días 20 y 21 de octubre en un taller de creación enmarcado en la celebración del 44º Festival Internacional de Teatro de Badajoz.

Concretamente, impartido por Noemí Rodríguez bajo el título 'La dramaturgia actoral y los procesos de creación colectiva', el taller tendrá lugar en el Cafetín del Teatro López de Ayala de 16:00 a 20:00 horas con plazas limitadas a un máximo de 20 participantes, que deberán enviar su solicitud por correo electrónico, y deben indicar 'Inscripción Taller de Creación 2021', acompañado de un Curriculum Vitae.

Se trata de un taller dirigido a actores, directores y dramaturgos y de una oportunidad para acercarse a procesos de creación colectiva, donde el actor o actriz tiene un rol "fundamental", ya que ha de generar y organizar el material escénico trabajando desde su individualidad, sus referentes y su visión del mundo.

También es una oportunidad para que desarrollen herramientas para provocar y organizar los distintos imaginarios y propuestas de los actores/creadores, al tiempo que vuelcan sus propias ideas en el proceso de creación, según informa el López de Ayala en una nota de prensa.

De este modo, en este taller se pondrá a disposición de los participantes una "amplia" gama de recursos físicos, coreográficos, dramatúrgicos y de improvisación que contribuirán a desarrollar el potencial creador de cada uno, así como a articular una visión artística y un lenguaje escénico propio; "todo ello en un contexto único de colaboración y encuentro con otros creadores", precisa el teatro pacense.

NOEMÍ RODRÍGUEZ

La actriz, directora, autora y pedagoga Noemí Rodríguez se formó en la ESAD de Galicia, tiene un Máster en Artes Escénicas en la Universidad de Vigo y un curso de posgrado en la London International School of Performing Arts.

Ha trabajado para instituciones como el Centro Dramático Nacional, el Centro Dramático Galego, el Núcleo de Experimentação Coreográfica do Porto, la English National Opera, o Cuarta Pared y reputadas compañías europeas como Blind Summit o Improbable Theatre, entre otras.

Además, ha creado y dirigido varias obras de teatro entre ellas 'La distancia' y 'Man Up', ambas producidas por el Centro Dramático Nacional, 'Interrupted' (comedia gestual), 'Escenarios de Chamberí' (teatro comunitario), 'Malena, llena eres de gracia' (teatro documental), 'Locxs de Amor' (teatro inclusivo), 'Miss Mara, quien se reserva no es artista' (teatro - circo) y hace la dirección de movimiento en 'The Canary Girls' (teatro físico).

En el ámbito audiovisual, destacan su participación en la película 'A Esmorga' y su trabajo como actriz y reportera en el programa de la TVG 'Land Rober'.

También ha impartido cursos y conferencias sobre Interpretación, Creación Teatral, Creación Colectiva y Movimiento en diferentes universidades como las Universidades de Oxford, Bolonia, Puna, Calcuta, Liceo Francés de Estambul o Lispa.

Además de ensayos, Noemí es autora de cuatro obras dramáticas; y entre sus premios y reconocimientos como autora destacan sus candidaturas a los Premios Max en la categoría de Mejor Autoría por 'Man Up', Mejor Autoría Revelación en 2015 y 2018 por 'Interrupted' y 'Generación Why' y como actriz la nominación como Mejor Intérprete Femenina en los Premios Fernando de Rojas 2019 y 2020, además 15 de los múltiples premios que han recibido sus propios espectáculos.

Teatro En Vilo es una compañía internacional de teatro afincada en Madrid y fundada en Londres en 2012. Funciona como plataforma para colaboraciones internacionales e interdisciplinares entre creadores de escena, artistas e investigadores provenientes de países de todo el mundo.

La compañía persigue un constante diálogo con su entorno social, político y personal, lo que le obliga a renovar constantemente también su lenguaje escénico. Sus espectáculos, performances, eventos y talleres buscan situarse en la delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad.

Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, concluye el López de Ayala.