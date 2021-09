'Contenedores de Arte' recuperará espacios públicos en Zarza de Granadilla y Zorita

El programa 'Contenedores de Arte' pone en marcha una nueva edición para recuperar espacios públicos en desuso a través de intervenciones artísticas que, en esta ocasión, llegarán a antiguos mataderos de las localidades cacereñas de Zarza de Granadilla y Zorita.



Se trata de un proyecto que se desarrolla desde hace once años, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y financiado por la Diputación de Cáceres bajo la dirección artística de Marce Solís. En este tiempo, el programa llegao a espacios de 41 localidades de la provincia y han intervenido más de 500 artistas.



La iniciativa, que lleva por lema 'Museo donde no hay museo', se ha presentado este miércoles en la capital cacereña con la asistencia del diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano, que ha destacado que se trata de actuar en espacios en desuso de localidades de la provincia para hacer de ellos museos o salas para la intervención y el arte contemporáneo, manteniendo a la vez el edificio original, con lo que se dan la mano la tradición y nuevas creaciones artísticas.



El diputado ha destacado "la implicación que la Diputación de Cáceres tiene con la formación, la educación y la puesta en valor del arte contemporáneo, en todas su manifestaciones, con proyectos como éste, con el que se apuesta por la promoción del arte y de los artistas plásticos extremeños".



Por su parte, el director artístico Marce Solís ha incidido en la importancia de un programa en el que se actúa en un espacio "que no deja de ser lo que fue", con lo que la población, a la vez que visita una exposición de arte contemporáneo, "entra en espacios muy singulares que quizá nunca antes haya visitado".



De hecho, entre los lugares que se han convertido en "contenedores de arte" en todos estos años se pueden contar mataderos, mercados, cuarteles, silos, cementerios, cárceles, lavaderos, ermitas, casinos, depósitos de agua, etcétera.



En la presentación ha estado también la directora de Arte de Aupex, Mata del Pozo, quien ha recordado que son ya muchos los años que la Diputación de Cáceres lleva trabajando con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura en distintos programas que se desarrollan en la provincia, informa la diputación cacereña.



Y es que en 2016 se recuperó el convenio con Aupex, a través del cual la diputación cacereña subvenciona distintas actividades de manera directa con 60.000 euros. Esto ha hecho posible que se desarrollen proyectos culturales como conciertos, programas de danza, talleres de acercamiento al arte en el mundo rural o los 'Contenedores de Arte'.



Los alcaldes de las localidades en las que se intervendrá en esta undécima edición, Juan Francisco Ciudad y Jesús Puertas, de Zorita y Zarza de Granadilla, respectivamente, han agradecido el trabajo para llevar la cultura a los municipios.



Y, Juan Francisco Ciudad, alcalde de Zorita, ha explicado que "hay que agradecer el interés por llevar a cabo un proyecto tan bonito como este, que hace mucho bien en pueblos pequeños, gracias por traer, por difundir la cultura en nuestros pueblos y por permitirnos, a la vez, reformar un espacio histórico y darle un uso actual".