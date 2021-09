Diputación Cáceres lleva a cuatro pueblos actividades culturales para atraer turismo

La Diputación de Cáceres ha organizado la tercera edición del programa Cultura crea Turismo con el que pretende llevar actividades de teatro, música y gastronomía a cuatro pueblos de la provincia con el objetivo de atraer visitantes y dinamizar la economía de la zona.



Se celebrará del 2 al 24 de octubre, durante los fines de semana y, en esta ocasión, llegará a Villanueva de la Vera, Arroyo de la Luz, Alcántara y Hoyos, donde tendrán lugar las actividades un fin de semana en cada localidad. Batucadas, mercados, conciertos, teatro de calle, visitas turísticas, espectáculos infantiles, un globo cautivo y una demostración en vivo de cocina, configuran el programa de esta iniciativa que cuenta con 100.000 euros de presupuesto.



El diputado provincial de Cultura, Fernando Grande, ha presentado este miércoles el programa, que el año pasado no pudo celebrar por la pandemia, y que tiene como objetivo convertir la cultura en motor de desarrollo y herramienta para atraer visitantes "no solo para el municipio donde directamente se intervenga, sino también para toda la comarca y zona de influencia" ha señalado.



Por este motivo el programa que se ha diseñado pretende dinamizar todos los sectores de las poblaciones, desde el comercio local, pasando por las bibliotecas, los museos o centros de interpretación, los establecimientos hosteleros, y, en definitiva, toda la ciudadanía.



Junto al diputado han estado también en la presentación los alcaldes de algunos de los municipios beneficiarios del programa como Antonio Caperote, de Villanueva de la Vera; Óscar Antúnez, de Hoyos, Carlos Caro, de Arroyo de la Luz, (la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, no ha podido asistir), así como los representantes de las empresas que van a participar en esta edición que son Insertus, a cargo de la ambientación y desarrollo de talleres y visitas guiadas; La Tortuga Producciones, a cargo de la actividad musical, y Tejiendo Ideas que será la responsable del Mercado Agroalimentario de productos saludables y artesanos y del photocall.



El alcalde de Villanueva de la Vera, Antonio Caperote, ha indicado que en el caso de esta comarca se ha notado ya un incremento del turismo a lo largo del verano, pero ha añadido que este programa va a contribuir a aumentar el número de visitantes para disfrutar de la riqueza natural de la zona.



"Sin la complicidad del municipio hubiera sido imposible poner en pie este complicado programa. Por ello hemos tenido un contacto constante y directo con sus responsables municipales, a los que agradecemos enormemente su colaboración y entusiasmo, y también con los gestores culturales y animadores socioculturales de cada uno de los municipios", ha destacado Grande Cano.



PROGRAMACIÓN



Cultura crea Turismo continúa con el mismo formato de ediciones anteriores, de manera que las actividades tienen lugar un fin de semana completo en cada uno de los pueblos destinatarios del programa. Una gran variedad de actividades se irán sucediendo entre las 10,30 horas del sábado, con la apertura de un mercado agroalimentario de productos saludables y artesanos, hasta las 15,00 horas del domingo, que se cerrará con un showcooking literario.



Los días 2 y 3 de octubre se celebrará en Villanueva de la Vera; el 9 y 10 de octubre en Arroyo de la Luz; el 16 y 17 de octubre en Alcántara, y el 23 y 24 de octubre en Hoyos.



A las 10,30 horas del sábado se procederá a la apertura del Mercado Agroalimentario de productos saludables y artesanos que se mantendrá hasta el domingo. A las 11,30 horas habrá una batucada pasacalles que animará a todos los vecinos para que se sumen a todas las actividades que se sucederán a lo largo de todo el día: cuentacuentos, actuaciones de jazz, flamenco, teatro de calle, danza contemporánea y se cerrará la jornada con un concierto final, a las 21,00 horas.



El domingo a las 10,00 horas se abrirá con una actividad destinada a grandes y pequeños, el globo cautivo, para después continuar con talleres infantiles, visitas literarias teatralizadas, encuentros con autores y un showcooking literario.



Las localizaciones de las actividades se concentran en torno al centro de la localidad, donde normalmente se encuentran las plazas y calles más grandes. Se ha diseñado un programa de mano para cada una de las localidades, donde aparece detalladamente toda la información de horarios, actividades y localizaciones.



Para la noche del sábado, y como broche de oro, tendrá lugar una actuación a cargo de artistas como Charly Gonzaléz, que estará el 2 de octubre en Villanueva de la Vera y el 23 de octubre en Hoyos; Bloom Ensemble, que se subirá al escenario en Arroyo de la Luz el día 9 de octubre, o Gene García que lo hará el 16 de octubre en Alcántara.