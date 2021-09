La fiesta 'Almossassa' arranca este lunes en Badajoz

Ep.



La fiesta 'Almossassa', declarada de Interés Turístico Regional, ha sido inaugurada este lunes, día 20, y conmemorará el pasado árabe de la ciudad de Badajoz hasta el 26 de septiembre con una edición cultural, que incluye conferencias centradas en la figura del Rey Alfonso IX de León, junto a exposiciones en las Casas Consistoriales.



De cara al fin de semana, las actividades se trasladan a la Plaza Alta con los espectáculos 'De Marwan a Alfonso IX, un paseo histórico por el Badajoz islámico' de Ziryab Aftasi Trio; 'Batalyaws - La historia de Badajoz, contada con la mirada del flamenco' con Antonio Canales, Pilar Andújar y Diego Andújar y 'Poema Sinfónico' en el que colaboran la Banda Municipal de Badajoz y la compañía Atakama Teatro.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha inaugurado los actos de Almossassa 2021 con la exposición 'Historia de Al-Mossassa a través de sus carteles', en las antiguas Casas Consistoriales en un acto en el que ha intervenido la concejala delegada de Ferias y Fiesta, Lara Montero de Espinosa, junto a representantes de los colectivos que han colaborado en la edición cultural de esta fiesta, además de miembros de la corporación municipal.



Entre los colectivos colaboradores, se han dado cita en este acto en las Casas Consistoriales el representante de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos; la bailaora Pilar Andújar; el violinista Lolo Alonso y el productor de la compañía de teatro Atakama Francisco Palomino.



En su intervención, Lara Montero de Espinosa ha señalado que la inauguración de Almossassa comienza este lunes, tras lo cual dará lugar a una semana "completa" de actividades en las que la palabra, la imagen, la música, la danza y el teatro serán los instrumentos principales para mostrar a la ciudadanía pacense y a los visitantes los orígenes de la ciudad.



Así, los lugares que serán escenario de estas actividades son las Casas Consistoriales y la Plaza Alta y, en concreto, las primeras son sede de la exposición 'Historia de Almossassa a través de sus carteles' que hace un recorrido de los carteles que cada año han representado esta fiesta desde 1998 y que se puede visitar en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 horas con un aforo limitado al 75 por ciento.



Las Casas Consistoriales también son el escenario a partir de este lunes del ciclo de conferencias que organiza la Concejalía de Ferias y Fiestas y Amigos de Badajoz, en relación al cual Cienfuegos ha destacado que se trata del segundo ciclo de conferencias "pandémico" y el 23º, de manera que durante 23 años ha habido cuatro conferencias diarias, que "son muchas", con las que festejan la creación de la ciudad por Ibn Marwan.



Durante este ciclo de conferencias, ha revelado, "es imposible hablar sólo y exclusivamente de la fundación de Badajoz porque no hay tema, porque no podemos, porque es que no se puede focalizar solo y exclusivamente ahí", ha expuesto, junto con que han hablado de "todo lo habido y por haber" en torno a la fundación y la parte árabe de la ciudad, pero creen que tienen que "abrir" el ciclo, en esta ocasión con un monográfico sobre la figura del Rey Alfonso IX de León.



Sobre la polémica surgida al respecto, Cienfuegos ha valorado que no se busquen las "cosquillas donde no son las cosas" y que ya se ha tratado dicha figura de Alfonso IX de León colateralmente y de forma específica "durante muchas veces", a la vez que ha considerado que el ciclo de este año es "apasionante" y "muy interesante" que en el mismo participan doctores y catedráticos de la Universidad de Extremadura sobre la parte cristiana, y también la musulmana de Badajoz.



Las conferencias, como ha recordado Lara Montero de Espinosa, tendrán lugar hasta el próximo jueves en las Casas Consistoriales con un aforo de 80 personas por estricto orden de llegada, en el marco de una programación que continúa del miércoles 22 al domingo 26 con otra exposición en dicho edificio de la Plaza Alta bajo el título 'Recreación histórica en los siglos XI-XIII' y presentada por el historiador y maestro de esgrima Gabriel Ángel Ferrá Acero.



La muestra se podrá ver en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 22,00 horas compuesta por reproducciones exactas y funcionales de espadas, lanzas, la panoplia completa de caballeros y sargentos, así como vestuario civil y enseres de la vida diaria del momento.



ACTUACIONES EN LA PLAZA ALTA



Ya de cara al fin de semana, tendrán lugar diversas actuaciones en la Plaza Alta con aforo limitado a 300 personas por orden de llegada y que arrancan el viernes a las 20,00 con el espectáculo 'De Marwan a Alfonso IX, un paseo histórico por el Badajoz islámico' en el que Ziryab Aftasi Trio ofrecerá un espectáculo narrativo de violín y percusión.



Ese día a las 21,30 horas también tendrá lugar 'Batalyaws - La historia de Badajoz, contada con la mirada del flamenco', en torno a la figura de Ibn Marwan, fundador de la ciudad de Badajoz, y su recorrido histórico, y en relación al cual Pilar Andújar ha explicado que lo creó como una "declaración de amor" a su ciudad a través del flamenco y que, además de Canales, también colaborarán figuras como La Kaita y Alejandro Vega.



Finalmente, el sábado a las 21,30 horas se estrena como novedad 'Poema Sinfónico' en el que colaboran la Banda Municipal de Badajoz y la compañía Atakama Teatro y que parte del 'Poema sinfónico a un Milenio' de los maestros Gómez Deval-Soler Solano. Así, se relatan los acontecimientos históricos de la ciudad en aquella época y a partir del mismo dicha compañía ha realizado una adaptación dramática.



PALABRAS DEL ALCALDE



Finalmente, Ignacio Gragera ha dado las gracias a todos los que han hecho posible que este año se pueda celebrar una edición más de Almossassa en formato cultural como en 2020, y que ha definido como una muestra "más" del compromiso de la ciudad, el equipo de gobierno y el consistorio por seguir rememorando los orígenes de la ciudad y parte de su historia.



"Más allá de polémicas o de estériles polémicas, como se quiera entender, es importante contar una vez más con vuestra presencia y vuestro asesoramiento", ha apuntado en relación a Amigos de Badajoz y su colaboración en la confección del programa de conferencias: "lo habéis hecho magníficamente bien durante tantos y tantos años".



Se ha referido también a las actuaciones que también enraízan dos orígenes o sentires "muy profundos en la ciudad", su origen árabe y hacerlo a través del flamenco y en un espacio como la Plaza Alta, que cada año alberga el mercado árabe que, en esta ocasión y como ha reconocido el regidor, "era muy complicado por no decir prácticamente imposible hacerlo" si querían mantenerlo en su "escenario natural que es la Plaza Alta", "sin la cual no se entiende". No obstante, las limitaciones y la situación actual hacían "imposible" plantearlo en las condiciones que querían.