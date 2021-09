Julio Ruiz y Cecilia Zango, Premios Pop Eye de Periodismo y Mejor Artista Extremeña

La organización de los Premios Premios Pop Eye ha dado a conocer dos nuevos galardones, que se entregarán en el Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 20 de noviembre. Se trata del Pop Eye de Periodismo

A Julio Ruiz, uno de los más aclamados divulgadores de la música independiente, y el Pop Eye a la Mejor Artista Extremeña, que ha recaído en la joven Cecilia Zango.

De esta manera, son ya varios los premios confirmados por la Asociación Bon Vivant, organizadora del certamen, ya que a estos dos últimos nombres hay que sumar el Premio Homenaje a Enrique Morente; el premio de Danza a María Pagés; el premio a Derby Motoretas Burrito Kachimba, como Mejor Disco de Rock; el de Radio a La Ventana, de la Cadena Ser, y el premio 'Viviendo en la Era Pop' al grupo La Habitación Roja.

JULIO RUIZ

Julio Ruiz ha estado al frente de Disco Grande medio siglo, el programa más longevo de la radio musical española, y acaba de poner punto final a este proyecto radiofónico que ha permanecido todo el tiempo con el mismo conductor. "Ha sido toda una vida. Estoy triste", ha señalado Ruiz, que recibió en 2008 el Pop Eye de Radio y en 2013 en Premio Ondas.

El director de Disco Grande nació en Madrid hace 68 años. Empezó en 1971 con el programa, que pasó por Radio Popular FM, Radiocadena Española, Radio 4 y finalmente Radio 3, donde se ha emitido desde 1991. Siempre como colaborador hasta que en 2007 le hicieron fijo.

"He trabajado en diarios como Marca, El Sol, La Información de Madrid, he escrito guiones para la televisión. Siempre tuve que hacer

otra cosa antes de 2007 porque lo que ganaba en Disco Grande no me daba para comer", ha señalado el periodista, que se enorgullece de que el programa ha ido cambiado con el paso de los años y adaptándose a los tiempos.

Disco Grande comenzó en los setenta pinchando a los Byrds o Gram Parsons, en los ochenta a Nacha Pop, Los Secretos o Derribos Arias, y en los noventa fue parte fundamental en la difusión del movimiento independiente español, integrado por bandas como Los Planetas, Dover, Australian Blonde o El Inquilino Comunista.

Aunque ha entrevistado a estrellas como Keith Richards, Bryan Ferry y Radiohead, entre otros muchos, una de las sus principales cualidades ha sido programar maquetas: primeras canciones de los grupos grabadas de forma casera. Lo ha hecho hasta su jubilación. Algunas de aquellas bandas ahora convocan a miles de personas, pero él fue el primero.

CECILIA ZANGO

El Premio Pop Eye 'Artista Extremeña' 2021 ha recaído en Cecilia Zango, una artista cacereña que no cree en la suerte. "La suerte no existe, uno se la busca", ha manifestado esta joven que ingresó con 9 años en el Conservatorio de Música, en la especialidad de violín y guitarra.

Para ampliar sus mirar y su educación músical, Cecilia se marchó a Madrid, donde estudia el Grado Profesional de Guitarra, obteniendo diversos premios de esta especialidad, en certámenes musicales de Alicante, Sevilla, o Almendralejo.

Inquieta e investigadora, Cecilia es Graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid y además posee Máster por la UCAM. En el año 2018 estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en 2019 cante y guitarra flamenca en el Conservatorio Arturo Soria, de Madrid. Todo ello lo compagina con su labor de crítica de discos en la prestigiosa revista de música clásica 'Melómano'

En 2018 ganó el 1º Premio en el Concurso de Bandas del Iboga Summer Festival con Trampantojos. Ha tocado en cantidad de salas de Madrid como la Sala Caracol, Sala Starving, etc., en Ciudad Real, Zaragoza, Murcia, Almería,Valencia... Su música se ha escuchado también en grandes eventos con artistas de renombre como violinista, con Ara Malikian o en la presentación del disco "En este mundo raro" de Los Secretos.

Pero su proyecto personal va por otros derroteros. Pese a su formación clásica, su interés pasa por experimentar. "Escucho reggae,

flamenco, funky, soul o música africana", ha asegurado. Y de esa mezcla nacen canciones como 'Oro molío', 'Lady alcohol', 'La onna bugeisha' o ese melocotonazo que es 'Gypsy Gial', temas todos ellos que juegan con distintos géneros y reivindican el poder femenino.

"He tocado mucho y ahora quiero buscar mi sonido más propio, quiero hacer un espectáculo más complejo, con bailarines, y que sea un todo, con imagen, que no solo se centre en la voz", ha asegurado la artista.