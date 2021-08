El Festival de Música Folk de Plasencia regresa tras la pandemia del 19 al 21 de agosto

El Festival de Música Folk de Plasencia (Cáceres) regresa del 19 al 21 de agosto para celebrar su 25 aniversario, que tuvo que retrasarse el año pasado por la pandemia de la Covid-19.

Así pues, ahora, esta cita llega de nuevo al escenario de Torre Lucía con nueve actuaciones gratuitas -tres cada día- en las que sonarán los ritmos del grupo oliventino Acetre, la banda bretona Gwendal, Martirio y Xabi Aburruzaga, entre otros.



El certamen servirá para recuperar la música en directo de muchos de estos músicos nacionales e internacionales que en 2020 perdieron la posibilidad de actuar en directo ante un auditorio con público. Así, el Festival de Música Folk de Plasencia, que también fue cancelado el año pasado, ofrece una nueva oportunidad para que la música raíz vuelva a los añorados escenarios y favorecer así la permanencia de este legado musical.



De este modo, la mítica banda bretona de música celta, Gwendal, se subió por última vez al escenario en enero de 2020 y dará, el jueves 19 en Plasencia, la primera de sus actuaciones desde entonces. De ahí que, en esta cita tan especial, no solo toquen temas de su último disco, también recuperarán algunos de los más antiguos, e incluso interpretarán algo inédito.



Otro caso similar en esta edición es el de Albaluna, procedente del otro país vecino, de Portugal, que ha pasado de actuar en España, mínimo, una vez al mes, a no hacerlo desde octubre de 2019. Por eso este reencuentro con el público español, del viernes 20, le servirá para estrenar su último espectáculo creado en estos meses tan duros.



Uxía, Martirio, Carmen París y Ugia Pedreira volverán a juntarse el sábado 21 con su espectáculo 'Enredadas', el cual no han realizado tampoco desde que surgiera la crisis sanitaria por Covid-19, según informa la organización del certamen en una nota de prensa.



Acetre, emblema del folk extremeño, ha estrenado hace poco su último trabajo, 'A la casa de las locas', y lo presentará el viernes 20 ante el público del Folk Plasencia. Xabi Aburruzaga ha vuelto a compartir sus reflexiones de los últimos años reflejadas en 'Bost' mediante los sonidos de su acordeón, la trikitixa, y múltiples instrumentos más, con el que llegará, por primera vez a esta cita, el próximo jueves 19.



Y la italiana BandAdriática ha reanudado su viaje sonoro por el Mar Adriático siguiendo la huella musical de Albania, Macedonia, Croacia, Serbia o los ritmos africanos con el que cerrarán esta edición el sábado 21 de agosto.



Además, el Folk Plasencia no es el único que ha retrasado, un año, la celebración del 25 aniversario. El grupo extremeño, Aulaga Folk, continúa en la gira que conmemora sus 20 años en la música, alcanzados en 2020, con lo que ellos han denominado 'Aniversario 2.0' que hará parada en el festival el sábado 21.



Los Granjeros, de Canarias, doblan la edad de este evento, por lo que festejan sus 50 años de música popular canaria y ritmos latinoamericanos en el festival, el viernes 20, mientras siguen grabando su disco conmemorativo. También el conjunto del norte de Extremadura, EnVerea, ha llegado a su década mezclando música tradicional extremeña con ritmos abiertos al mundo y está preparando un nuevo trabajo con dicho motivo, dispuesto a abrir el jueves 19 esta edición y deleitar al público con sus temas aún inéditos.



SENTADOS Y CON AFORO LIMITADO



El nuevo encuentro del Festival Folk de Plasencia será distinto a los anteriores, no solo por el 25 aniversario, sino por las medidas sanitarias que habrá que cumplir para controlar los contagios. En esta ocasión, todas las personas que acudan a disfrutar gratis de la música raíz tendrán que permanecer sentadas durante las distintas actuaciones.



El aforo del recinto amurallado de Torre Lucía, en Plasencia (Cáceres), se ha reducido a 400 butacas, las cuales se irán ocupando por orden de llegada. Entre los tres conciertos programados cada noche, un grupo de acomodadores se encargará de asignar un asiento a la gente que haya podido entrar si ha quedado alguna silla libre. Además, se ha eliminado la barra.



Por tanto, con todas estas medidas, de nuevo el festival se convierte en un punto de encuentro entre artistas y aficionados al folk nacional e internacional, concluye la organización.