Consorcio Cáceres Ciudad Histórica convoca V Premio Qazrix Restauración y Rehabilitación

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha convocado el V Premio Qazrix de Restauración y Rehabilitación, correspondiente a los años 2019-2021 al que se podrán presentar obras ya terminadas hasta las 14:00 horas del próximo 29 de octubre.



En concreto, se trata de un premio que tiene como finalidad contribuir a la difusión de la rehabilitación y restauración viviendas del centro histórico del municipio; servir de punto de reflexión y estímulo para propietarios y propietarias de viviendas, empresas de construcción, arquitectos y arquitectos técnicos, historiadores, arqueólogos, etc., que desarrollen su labor en el ámbito extremeño, además de fomentar la accesibilidad universal en dichas actuaciones.



Además, este galardón tiene una única modalidad, que son las obras de rehabilitación/restauración/conservación de viviendas individuales, o inmuebles de viviendas, y el destino de la actuación debe ser la recuperación o rehabilitación de la vivienda, ya sea para uso propio, alquiler o cesión, o bien residencial (alojamiento turístico y similares).



En ese sentido, otros usos existentes en el inmueble, como pueden ser oficinas, comercial u hostelería, no se considerarán en esta convocatoria, en la que se incluyen las rehabilitaciones integrales y también las pequeñas reformas o rehabilitaciones parciales, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en una nota de prensa.



Así, podrán optar a los premios las actuaciones cuya ejecución de obras haya tenido lugar entre el 1 de septiembre de 2019 y 31 de octubre de 2021, y en esta última fecha, la actuación candidata deberá estar terminada.



Las candidaturas podrán ser presentadas por la propiedad de los inmuebles o viviendas, por los promotores de las actuaciones de rehabilitación (si no fuesen aquéllos), por el personal técnico interviniente en las obras o, finalmente, por la empresa constructora principal que las ejecutó, y solo se podrá presentar una candidatura por actuación.



Además, cabe destacar que como propietarios o promotores valen tanto personas físicas como personas jurídicas, y en todo caso, el destinatario final del premio, independientemente de quién presentó la candidatura, será solamente el propietario o promotor.



Se establecen dos premios en metálico, con una dotación económica de 5.000 euros para el ganador más placa conmemorativa, y 2.000 euros para la candidatura que quede en segunda posición, mientras que las demás candidaturas podrán, a criterio del jurado, recibir el reconocimiento de accésit, siendo en este caso identificadas con una placa honorífica.



A este respecto, la primera teniente de alcalde, María José Pulido, ha destacado que el equipo de gobierno sigue "apostando por este tipo de concursos que se centran en la recuperación de patrimonio histórico, y que redundan en la difusión y puesta en valor de nuestro extenso patrimonio".



Al mismo tiempo, Pulido ha valorado que estos premios "se consolidan como un verdadero libro blanco de buenas prácticas en una materia tan importante como es la rehabilitación y restauración de edificios históricos", ha concluido.