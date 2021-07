'Las puertas del paraíso' abre sección oficial del Festival Ibérico de Cine de Badajoz

El cortometraje 'Las puertas del paraíso', el primero profesional del cacereño Lorenzo Pascasio, que reside en Madrid, abrirá este miércoles, día 21, la sección oficial de 27º Festival Ibérico de Cine (FIC) de Badajoz.

Tres de ellos son de realizadores portugueses y uno es una coproducción hispano-lusa, en este festival que se celebrará en tres sesiones hasta el viernes 23 de julio en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz a partir las 22,30 horas.

En la sede de Olivenza, se proyectarán a la misma hora en el Patio del Castillo y en San Vicente de Alcántara a las 21,00 horas en la Casa de la Cultura, según indica el FIC en nota de prensa.

A este respecto, el Festival Ibérico de Cine es un espacio donde confluyen óperas primas con trabajos premiados de reconocidos realizadores, "todos ellos seleccionados bajo la premisa de la calidad y la creatividad".

Entre los cortometrajes seleccionados hay varios de animación como 'Homeless Home', de Alberto Vázquez, 'Ehiza', del colectivo Hauazkena Taldea o 'The Monkey', una coproducción luso-española de Xosé Zapata y Lorenzo Degl'Innocenti.

La violencia de género, la conciliación familiar ('No me da la vida', de Alauda Ruiz de Azúa), la soledad ('L'Estrany', de Oriol Guanyabens), las relaciones de pareja e intrafamiliares ('La colcha y la madre' de David Pérez Sañudo o 'Imposible decirte adiós' de Yolanda Centeno), la inmigración o la guerra ('Yalla', de Carlo D'Ursi, o 'Stanbrook' de Óscar Bernàcer) están presentes en muchos de estos trabajos.

En esta sesión oficial, también hay leyendas, cuentos góticos, personajes mágicos, y hasta un apocalipsis zombi ('Llengua amb tàperes', de David Mataró), además de rostros conocidos de la televisión y de la gran pantalla que protagonizan algunos de los cortos que se proyectarán, entre ellos Carmen Machi, Paulina García, Verónica Echegui, Fele Martínez, Rut Gabriel, Susana Abaitua o Nieve de Medina, entre otros.

JURADO OFICIAL Y SECCIONES

El jurado oficial del 27º Festival Ibérico de Cine está formado por la actriz extremeña Pepa Gracia; la directora, guionista y productora Patricia de Luna; el director de fotografía y miembro de la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC) Pedro J. Márquez; el crítico de cine y arte Juan Antonio Moreno Rodríguez, y la directora, guionista y productora Susana Guardiola.

Además de la sección oficial, el FIC cuenta con otras dos secciones, el Festival dos Miúdos, dedicada al público infantil y familiar en la que competirán cinco cortometrajes (22 de julio en el Museo Extremeño e Iberomericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz y 23 de julio en Olivenza y San Vicente de Alcántara) y el Certamen Extremeño, con seis trabajos seleccionados (25 de julio en la sala principal del López de Ayala).

SECCIÓN OFICIAL 27º FIC

La sección oficial del 27º FIC arranca el miércoles, día 21, a las 21,00 en la Casa de la Cultura de San Vicente de Alcántara con entrada gratuita; y a las 22,30 en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz con un precio de entrada de 2 euros, y también a las 22,30 horas en el Patio del Castillo de Olivenza con entrada gratuita.

Esta primera sesión proyectará 'Las puertas del paraíso' de Lorenzo Pascasio Molinero, 'Tótem Loba' de Verónica Echegui, 'Homeless Home' de Alberto Vázquez; 'Génesis' de Edgar Feldman; 'Yalla' de Carlo D'Ursi y 'Llengua amb táperes' de David Mataró.

El jueves 22 es el turno de 'Interior taxi noche' de Silvia Rey & Iban del Campo; 'Dar-Dar' de Paul Urkijo Alijo; 'L'Estrany' de Oriol Guanyabens Pous; 'Ehiza' de Begoña Vicario; 'O nosso reino' de Luís Costa; 'Mindanao' de Borja Soler y 'Purasangre' de César Tormo.

Finalmente, el viernes 23 se proyecta la tercera sesión oficial de cortometrajes, con 'Stanbrook' de Óscar Bernàcer; 'La colcha y la madre' de David Pérez Sañudo; 'The monkey' de Xoxé Zapata y Lorenzo Degl'Innocenti; 'Her name is Carla' de Catia Biscaia; 'Imposible decirte adiós' de Yolanda Centeno y 'No me da la vida' de Alauda Ruiz de Azúa.