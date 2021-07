OEx graba con el pianista Pedro Piquero un nuevo disco con música de Arvo Pärt

Ep

La OEx rescata lo que dijo de Pärt otro compositor minimalista, Steve Reich: "Está completamente fuera de la corriente dominante y sin embargo es enormemente popular, lo cual es muy inspirador. Su música llena una profunda necesidad humana que no tiene nada que ver con la moda".

Tres obras de Pärt quedarán registradas en una nueva versión por la Orquesta de Extremadura. Psalom, para orquesta de cuerdas, la versión de 1995 sobre una pieza original compuesta diez años antes sin instrumentación específica.

Cantus in Memoriam of Benjamin Britten, de 1977, es una de sus piezas más populares, si no la que más, en parte por varias apariciones en cine y documentales de televisión. Y Lamentate, para piano y orquesta, de 2002, un encargo del Museo Nacional Británico de Arte Moderno 'Tate Modern de Londres', inspirado en una escultura gigantesca del escultor británico Anish Kapoor, Marsyas.

En esta última obra participa el pianista extremeño Pedro Piquero. Alumno de Esteban Sánchez en España de Caio Pagano en Estados Unidos, además de una residencia en el Centro para el Estudio de las Artes Belgais, en Portugal, de la pianista Maria João Pires, hace tiempo que sustituyó la actividad concertística para dedicarse a grabaciones discográficas como esta.

Una labor por la que ya ha recibido reconocimientos, como el Premio de la Música Independiente 2010 al mejor disco de música clásica, por el segundo volumen de la obra completa para piano de Manuel Blasco de Nebra.

Esta grabación de la música de Arvo Pärt verá la luz próximamente bajo el sello de la discográfica Brilliant Classics, con sede en Leeuwarden (Países Bajos). Este sello se caracteriza por ofrecer sus CD a precios económicos, basando su operativa en realizar sus propias grabaciones, en reeditar con licencias cedidas de otras discográficas y reeditar grabaciones históricas. El próximo cd de la Orquesta de Extremadura entrará en su colección.

Será, por cierto, la segunda grabación con Álvaro Albiach como director titular y artístico de la OEX, pues la primera fue The Future Heritage, un recopilatorio sobre José Zárate editado por Sony Classical.

Y es, también, la última actividad en que ha trabajado con la orquesta con ese cargo. Esta semana de trabajo quedará como "un cierre registrado para la posteridad".